Музеи ЛНР с начала года приняли около 26 тыс. посетителей – МКСМ

Музеи Республики с начала года приняли около 26 тыс. посетителей. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."Музеи Республики с начала 2021 года приняли около 26 тысяч посетителей и увеличили свои основные музейные фонды на 12 600 предметов", – сказал он.Сидоров проинформировал, что государственные музеи ЛНР в 2021 году планируют организовать более 200 выставок и экспозиций, в том числе передвижных."12 из них будут посвящены событиям 2014-2016 годов на территории Республики, 38 – событиям Великой Отечественной войны, 69 – памяти наших выдающихся земляков, 78 выставок расскажут об истории родного края", – уточнил министр.24 марта — Луганск