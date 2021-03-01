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Команда Свердловского района стала победителем республиканской игры "Квиз, плиз!" (ФОТО)

Sergey Сегодня, 18:150Новости
Команда Свердловского района стала победителем республиканской игры "Квиз, плиз!" (ФОТО)







































Финал республиканской интеллектуальной игры "Квиз, плиз!" с участием 13 команд из регионов ЛНР состоялся в луганском дворце культуры имени Ленина. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".
Организатором мероприятия, в отборочном этапе которого приняли участие 108 команд, выступил проект "Молодая гвардия" ОД.
Финальная игра включала себя этапы: "Разминка для везучих", "Вопросы с экрана", "Хардкор", "Тематический", "Последний шанс".
"Ребята отвечали на вопросы на логику и сообразительность, а также на знание истории", - уточнили в пресс-службе.
Победу в интеллектуальном состязании завоевала команда Свердловского района, которой вручили кубок и грамоту, а каждый ее участник получил телевизор. За занятое второе место команда Славяносербского района была отмечена грамотами и в качестве подарков получила три акустические колонки. Третье место заняла команда из Луганска, участникам которой были вручены грамоты и электронные книги.
Оценивали участников игры депутат Народного Совета ЛНР Иван Санаев, руководитель аппарата республиканского исполнительного комитета ОД "Мир Луганщине" Алексей Околелов, начальник управления спорта и молодежи Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Олег Шеренешев, председатель Республиканской организации ветеранов, секретарь Общественной палаты ЛНР Виталий Лещенко, директор Центра развития детского и молодежного развития Николай Ермоленко.
"Сегодняшнее мероприятие проходит для того, чтобы вы интеллектуально и просто правильно проводили досуг. Самое главное, чтобы, приехав в свои родные города, вы поделились эмоциями и впечатлениями об игре со своими друзьями и близкими. Хочется, чтобы вы приехали домой в отличном настроении, пошли на учебу вдохновленные и радостные, а также передавали свой интерес к учебе и жизни другим", - сказал, приветствуя участников игры, председатель Народного Совета ЛНР, руководитель республиканского исполкома ОД "Мир Луганщине" Денис Мирошниченко.
Координатор "Молодой гвардии" Даниил Степанков отметил, что с инициативой провести интеллектуальную игру выступила молодежь.
"Многие вопросы сегодня касались нашей истории, вы молодцы, но, если вдруг вы чего-то не знали, не расстраивайтесь, ведь учиться никогда не поздно, я верю в вас, - обратился он к участникам мероприятия. - Спасибо, что приняли участие в игре. Не бойтесь предлагать свои идеи, мы обязательно будем прислушиваться к вам, помогать и реализовывать ваши инициативы не только в ваших родных городах и районах, но и на республиканском уровне".
Степанков добавил, что игра "Квиз, плиз!" будет проводиться в Республике ежегодно.
Санаев подчеркнул, что все прошедшие отборочный этап команды уже являются победителями.
"Сегодня была очень непростая борьба за первое место, вы до последнего не уступали соперникам, поэтому мы задавали и дополнительные вопросы. Не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь, изучайте свою историю и помните, чем больше у вас знаний, тем лучше", - сказал он.
Участница команды-победительницы Анастасия Дьяконова отметила, что вопросы игры "были непростые, но интересные".
"Нужно было лишь внимательно слушать их и думать логически, еще важно прислушиваться к мнению каждого участника команды и приходить к общему решению, - рассказала она. - Наверное, сегодня удача улыбнулась нам, ведь соперники были тоже сильные. Мы до сих пор не верим, что победили сегодня. Как только услышали результаты и получили свои награды, начали звонить родителям, чтобы поделиться этой радостью. Они просто в восторге и говорят, что гордятся нами".
24 марта — Луганск

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