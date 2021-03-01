На Украине призвали отказаться от слова "Донбасс"
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал Донбасс "нарративом, навязанным Россией" и призвал отказаться от этого наименования, сообщила "Страна.ua", передает РИА Новости.
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Данилов отметил, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе.
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"Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", — сказал чиновник во время форума, посвященного избирательной реформе на Украине.
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