На Украине призвали отказаться от слова "Донбасс"

"Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", — сказал чиновник во время форума, посвященного избирательной реформе на Украине.

Фото: © danilov.oleksiy / FacebookСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал Донбасс "нарративом, навязанным Россией" и призвал отказаться от этого наименования, сообщила "Страна.ua", передает РИА Новости.в ЂДанилов отметил, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе.в Ђ