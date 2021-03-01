Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма

"Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма", — говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиПрезидент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма, говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства в среду, передает РИА Новости.В ведомстве отмечают, что стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина "последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности".в Ђ"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины", — сказано в стратегии.в ЂПроведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к "платформе" нескольким государствам, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.в ЂРанее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины являются нелегитимными и будут восприниматься как агрессия против России. Она обратила внимание, что Москва будет рассматривать участие любых стран в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", "как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность".