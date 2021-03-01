Врачи ЛГМУ в рамках проекта "День здоровья" провели более 230 обследований в Анненке (ФОТО)

Выездная бригада врачей Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки в рамках возобновившего свою работу проекта "День здоровья" провела прием пациентов в жилмассиве Анненка, входящего в состав Брянки. Об этом сообщили в администрации города."23 марта в поликлинике жилого массива Анненка бригада высококвалифицированных врачей Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки провела выездной прием жителей жилых массивов Анненка, Сабовка, Замковка", - говорится в сообщении.В течение дня "врачи выездной бригады провели 236 обследований, а также 384 исследования, в том числе лабораторных".В мэрии напомнили, что акция "День здоровья" инициирована общественным движением "Мир Луганщине" для жителей отдаленных и прифронтовых населенных пунктов. Специалистами Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки разработана программа выездных консультаций, которая включает в себя оказание высокоспециализированной консультативной медицинской помощи на первичном уровне."Начиная с восьми часов утра жители смогли обследоваться у хирурга, гинеколога, кардиолога, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, врача ультразвуковой диагностики, пройти лабораторные и флюорографические исследования", - рассказали в администрации.Пресс-служба общественного движения "Мир Луганщине" сообщила, что в Анненку привезли аппарат ультразвуковой диагностики, кардиограф, кольпоскоп, риноскоп и другие аппараты для осмотра. Брянковская центральная городская многопрофильная больница обеспечила выездной прием врача-лаборанта, который выполняет общий анализ крови, а также анализ на содержание глюкозы в крови. Министерство здравоохранения ЛНР организовало выезд передвижного флюорографа.Заведующая поликлиникой № 5 Брянковской центральной городской многопрофильной больницы Надежда Пономарева отметила, что отсутствие узких специалистов является проблемой для маленьких городов и поселков, так как их жители "просто недополучают медицинскую помощь"."На осмотр пришли не только те, кто живет в Анненке, но и жители соседнего поселка городского типа Южная Ломоватка. Мы не ожидали, что в поликлинику придет такое количество людей, это только подтверждает необходимость проведения этой акции", – сказала завполиклиникой.Следующий прием в рамках акции состоитсяв поликлинике по адресу:Специалисты ЛГМУ начали реализацию проекта "День здоровья" 15 мая 2018 года по инициативе исполнявшего в то время обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника в рамках программы социально-экономического развития "Наш выбор". Целью проекта является осуществление медицинского обслуживания жителей прифронтовых и отдаленных населенных пунктов Республики. Акция проходит при поддержке проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине".Напомним, 12 мая 2018 года Пасечник в Луганске обратился к представителям законодательной и исполнительной власти Республики, представив пятилетнюю программу развития ЛНР "Наш выбор". В частности, он отметил, что власти ЛНР до 2023 года планируют разработать и реализовать республиканскую программу развития здравоохранения.24 марта — Луганск