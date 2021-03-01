Введенные Киевом санкции против главы ЛНР являются незаконными – депутаты Народного Совета

Санкции против главы ЛНР Леонида Пасечника, введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, являются незаконными. Такое мнение выразили депутаты Народного Совета ЛНР.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании 19 марта было решено ввести "максимально возможные санкции" против ряда лиц, в число которых был включен глава ЛНР. Комментируя решение СНБО, Пасечник заявил, что не боится никаких санкций.

"Данные санкции Украины незаконны, как впрочем и другие действия руководства страны", - сказал первый заместитель председателя Народного Совета Республики Дмитрий Хорошилов.

Он подчеркнул, что подобными санкциями Киев демонстрирует свое нежелание вести диалог с Республикой и мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

"По какому принципу составлялись санкционные списки – непонятно. Складывается впечатление, что украинская власть просто внесла в них инакомыслящих и неугодных людей. Это какой-то новый виток, весеннее обострение у руководства Украины", – констатировал парламентарий.

Он отметил, что введение "максимально возможных санкций" против главы ЛНР является оскорблением и для жителей Республики.

"Леонид Иванович Пасечник был избран большинством голосов на всенародных выборах, поэтому считаю, что введение против него санкций – это прямое оскорбление жителей нашей Республики", – резюмировал первый зампред Народного Совета.

Согласен с позицией Хорошилова и депутат Народного Совета Владимир Поляков. Он также отметил, что санкции Киева незаконны не только в отношении главы ЛНР, но и других граждан Украины, попавших в санкционный список СНБО.

Депутат подчеркнул, что введение подобных санкций нарушает целый ряд прав и свобод граждан Украины. Поляков добавил, что с другой стороны, данные санкции является признанием заслуг главы ЛНР "в деле противостояния антиконституционному перевороту, который организовали США на территории Украины".

Ранее МИД ЛНР заявил, что введение СНБО Украины "максимально возможных" санкций в отношении Пасечника является важным индикатором намерений Украины "мирно" урегулировать конфликт в Донбассе.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

24 марта — Луганск