Проект "День здоровья" возобновил работу после перерыва из-за COVID-19 – "Мир Луганщине"

Программа консультативной медицинской помощи жителям прифронтовых территорий Республики "День здоровья" возобновила работу, ранее приостановленную в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" со ссылкой на проректора по научно-педагогической работе Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Валерия Бибика.

"Жители ЛНР всегда очень хорошо реагировали на приезд медиков из Луганска, приемы посещали много людей. Мы приняли решение возобновить работу акции "День здоровья", ведь она просто необходима тем, кто живет на прифронтовых территориях или же вдали от больших городов. Не все имеют возможность поехать в районную больницу, чтобы пройти осмотр", - сказал Бибик.

Он добавил, что "это особенно важно для людей с инвалидностью, маломобильных и пожилых граждан нашей Республики".

"Есть пациенты, которым на таких приемах мы ставим предварительный диагноз и приглашаем их в больницы Луганска, чтобы они могли пройти дообследование, а также для лечения или проведения операции", – рассказал проректор ЛГМУ.

Бибик напомнил, что акция началась в 2018 году, но в 2020 году была приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В рамках акции проводятся выездные медицинские консультации высококвалифицированных специалистов из Луганска для жителей прифронтовых и отдаленных населенных пунктов Республики. В выездной бригаде специалисты разной направленности: онкологи, хирурги, акушеры-гинекологи, офтальмологи, отоларингологи, кардиологи, невропатологи и врач ультразвуковой диагностики.

Напомним, специалисты ЛГМУ начали реализацию проекта "День здоровья" 15 мая 2018 года по инициативе исполнявшего в то время обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника в рамках программы социально-экономического развития "Наш выбор". Целью проекта является осуществление медицинского обслуживания жителей прифронтовых и отдаленных населенных пунктов Республики. Акция проходит при поддержке проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине".

Напомним, 12 мая 2018 года Пасечник в Луганске обратился к представителям законодательной и исполнительной власти Республики, представив пятилетнюю программу развития ЛНР "Наш выбор". В частности, он отметил, что власти ЛНР до 2023 года планируют разработать и реализовать республиканскую программу развития здравоохранения.

24 марта — Луганск