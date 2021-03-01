ОД "Мир Луганщине" передало подарки пациентам Луганской детской туберкулезной больницы (ФОТО)

Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" передало пациентам Луганской детской туберкулезной больницы подарки, собранные в ходе благотворительной акции "Белая ромашка". Об этом сообщила пресс-служба движения."Работник исполнительного комитета Луганского теротделения ОД "Мир Луганщине" Марина Горностаева 24 марта посетила Луганскую республиканскую детскую туберкулезную больницу. Она передала детям канцелярию и настольные игры, которые собрали во время благотворительной акции "Белая ромашка", - говорится в сообщении.Пресс-служба напомнила, что благотворительная акция проходила с 13 марта под патронатом Луганского территориального отделения ОД и была приурочена ко Всемирному дню борьбы против туберкулеза, который отмечается ежегодно 24 марта.Канцелярию и настольные игры для маленьких пациентов туберкулезной больницы собирали в различных образовательных учреждениях города, всего в акции приняли участие более 60 учреждений, сообщили в ОД."Цель этой акции – помочь Луганской республиканской детской туберкулезной больнице в сборе канцелярских принадлежностей для детей, больных туберкулезом, а также привлечь внимание общественности к серьезности проблемы, содействовать формированию толерантного отношения к людям, страдающим от этого тяжелого заболевания", – пояснила Горностаева.Сотрудники больницы поблагодарили общественное движение и всех участников акции за помощь."Мы искренне благодарны общественному движению "Мир Луганщине" за оказанную помощь. Ваша поддержка ощутима, и наши воспитанники в ней очень нуждаются", – сказала медицинская сестра больницы Ирина Стриженова.Напомним, в 2019 году участники благотворительной акции "Белая ромашка" передали в Луганскую республиканскую детскую туберкулезную больницу 50 тыс. руб. и канцелярские принадлежности. В ноябре 2017 года участники акции "Белая ромашка" перечислили на расчетный счет Луганской республиканской детской туберкулезной больницы более 20 тыс. руб.Всемирный день борьбы с туберкулезом по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно проводится 24 марта. Цель этого дня – информирование населения о заболевании и мерах профилактики, а также пропаганда здорового образа жизни.По данным ВОЗ, около трети жителей планеты инфицированы микобактериями туберкулеза. Ежегодно заболевают туберкулезом около 10 млн человек. Задача предупреждения заболевания сейчас приобрела особое значение, так как распространение получили вирулентные штаммы возбудителя, устойчивые к основным противотуберкулезным препаратам.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.24 марта — Луганск