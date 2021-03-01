ФП, Госгорпромнадзор и Фонд соцстраха ЛНР пролонгировали соглашения в сфере охраны труда (ФОТО)

Руководители Федерации профсоюзов (ФП), Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ФССНСППЗ), а также Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) ЛНР подписали на новый срок соглашения о сотрудничестве в сфере охраны труда на производстве. Об этом сообщили в ФП ЛНР."Подписание состоялось в ходе заседания Совета Федерации профсоюзов ЛНР, в работе которого приняли участие исполняющая обязанности начальника - главного государственного инспектора Госгорпромнадзора ЛНР Татьяна Лисюткина и исполняющий обязанности председателя ФССНСППЗ ЛНР Юрий Калиничев", – говорится в сообщении.Председатель ФП ЛНР Игорь Рябушкин отметил, что "приоритетом совместной работы является обеспечение безопасных условий труда, а также профилактика травматизма и несчастных случаев на производстве"."Собравшиеся подвели итоги выполнения соглашений в 2020 году, отметив, что за этот период удалось обеспечить координацию деятельности по выполнению принятых обязательств, регулярно проводился обмен информацией, продолжалась работа по совершенствованию и разработке нормативной правовой базы по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, совместные мероприятия, совещания, а также обучение по вопросам охраны труда", – рассказали в ФП ЛНР.В общественной организации уточнили, что в минувшем году совместно было обучено 238 представителей профсоюзов с выдачей удостоверений, дающих право на проведение общественного контроля за выполнением работодателями требований в сфере охраны труда."На 2021 год поставлена задача усилить взаимодействие, а республиканским и территориальным профсоюзным организациям рекомендовано ввести в практику сотрудничество с Госгорпромнадзором и Фондом социального страхования для совместной работы по отраслевому принципу на предприятиях, в учреждениях и организациях", – отметили в Федерации профсоюзов.Напомним, в ноябре 2018 года руководители ФП, ФССНСППЗ и Госгорпромназора ЛНР подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере охраны труда на производстве.Документ предусматривает сотрудничество по таким направлениям, как разработка предложений по совершенствованию государственной политики и государственного управления в области охраны труда и промышленной безопасности; разработку соответствующих проектов законов и других нормативных правовых актов; участие в формировании государственных, отраслевых, региональных программ улучшения состояния безопасности, охраны труда, осуществление постоянного контроля за их выполнением; изучение состояния охраны труда и уровня профилактической работы, осуществление мероприятий по усилению влияния органов государственного надзора и профсоюзов на их устранение; координация действий во время совместного расследования несчастных случаев на производстве и многое другое.24 марта — Луганск