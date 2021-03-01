Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за Навального

Фото: © Global Look PressМинистерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».Об этом говорится в сообщении МИД Канады, опубликованном на сайте канадского правительства, передает RT.В канадский санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор России Игорь Краснов и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Также Канада ввела санкции против заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.В коммюнике отмечается, что решение о санкциях, связанных с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.В Кремле заявили, что считают решение канадских властей незаконным и пообещали принять ответные меры.2 марта Евросоюз и США ввели новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.Он также заявил, что Москва отреагирует на объявление Вашингтоном новых антироссийских санкций.