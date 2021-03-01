Синоптики прогнозируют 25 марта в ЛНР до 4 градусов тепла и мокрый снег

Температура воздуха в Республике ночью и днем 25 марта будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, временами пройдет дождь с мокрым снегом. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 24 марта до 21:00 25 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами сильные, местами туман, слабые гололедные отложения, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 1 – плюс 4 градуса", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 25 марта метеорологи отмечали в 1958 году – минус 14,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2008 году и составляла плюс 23,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 25 марта – 05:45, время захода – 19:14. Продолжительность светового дня составит 13 часов 29 минут.

По предварительному прогнозу, ночью 26 марта местами пройдет небольшой дождь, 27 марта – без осадков; температурный фон существенно не изменится.

24 марта — Луганск