Около 74,5 тыс. жителей ЛНР с начала года приняли участие в мероприятиях клубов – МКСМ

Около 74,5 тыс. жителей ЛНР с начала года приняли участие в мероприятиях, которые провели клубные учреждения Республики. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."В 224 учреждениях клубного типа действуют 1 598 клубных формирований – коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений по интересам, где занимаются более 23 тысяч жителей Республики. С начала текущего года клубы провели свыше 2 250 мероприятий, в которых участвовали около 74,5 тысячи человек", – рассказал он.Сидоров добавил, что "в городах и районах ЛНР эпидемическая ситуация развивается по-разному, поэтому не все клубные учреждения полноценно возобновили работу"."Там, где эпидситуация позволяет, проводятся занятия малыми группами. Кроме того, в связи с сохраняющимися ограничениями проводятся мероприятия малых форм или на открытых площадках", – отметил министр.Ранее он сообщал, что около 900 тыс. жителей ЛНР в 2020 году приняли участие в мероприятиях, которые провели клубные учреждения Республики.24 марта — Луганск