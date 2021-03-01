В Луганске планируют реконструировать подстанцию 220 кВ «Коммунарская»
В Луганске планируют реконструировать подстанцию 220 кВ «Коммунарская».
«Строительство ЛЭП между Донецком и Луганском, а так же реконструкция подстанции повысит надежность электроснабжения республики», — заявил директор госпредприятия «Республиканская сетевая компания» (РСК) Борис Рыжилов.
Директор сообщил, что в рамках реализации проекта также будет реконструирована подстанция 220 кВ «Коммунарская».
«Будет изменено конструктивное исполнение в целом всей подстанции, в том числе будут заменены высоковольтные выключатели, введена в эксплуатацию релейная защита и автоматика, система управления основным и вспомогательным оборудованием, появится современный автоматизированный информационно-измерительный комплекс. Все это обеспечит надежную работу при эксплуатации данного оборудования», — отметил директор РСК.
Рыжилов подчеркнул, что при выборе прохождения трассы строящейся ЛЭП был учтен риск повреждения линии электропередачи в результате обстрелов, поэтому трасса будет проходить на максимально удаленном расстоянии от ведения боевых действий. Экономика - Сегодня, 21:15 9
«Строительство ЛЭП между Донецком и Луганском, а так же реконструкция подстанции повысит надежность электроснабжения республики», — заявил директор госпредприятия «Республиканская сетевая компания» (РСК) Борис Рыжилов.
Директор сообщил, что в рамках реализации проекта также будет реконструирована подстанция 220 кВ «Коммунарская».
«Будет изменено конструктивное исполнение в целом всей подстанции, в том числе будут заменены высоковольтные выключатели, введена в эксплуатацию релейная защита и автоматика, система управления основным и вспомогательным оборудованием, появится современный автоматизированный информационно-измерительный комплекс. Все это обеспечит надежную работу при эксплуатации данного оборудования», — отметил директор РСК.
Рыжилов подчеркнул, что при выборе прохождения трассы строящейся ЛЭП был учтен риск повреждения линии электропередачи в результате обстрелов, поэтому трасса будет проходить на максимально удаленном расстоянии от ведения боевых действий. Экономика - Сегодня, 21:15 9
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