Книжную выставку в рамках Года Даля подготовили в Луганской молодежной библиотеке



«Большой интерес у молодежи вызвала книжно-иллюстративная выставка «Я любил отчизну свою ...», подготовленная и творчески оформленная сотрудником отдела самообразования и интеллектуального развития ЛМБ», — говорится в сообщении.

В учреждении рассказали, что издания из фонда библиотеки раскрывают многогранность творческого таланта Владимира Даля.

«Это литература о жизни и деятельности Владимира Даля, его труды, сборники пословиц и поговорок, повести, рассказы, сказки и месяцеслов суеверий и примет, биографические повести о Дале и многие произведения», — уточнили в ЛМБ.

Культура - Сегодня, 21:00 50 Литературно-музыкальная композиция «Родные россыпи жемчужин» в рамках Года Даля прошла в Луганском дворце культуры. Об этом сообщили в Луганской молодежной библиотеке (ЛМБ).«Большой интерес у молодежи вызвала книжно-иллюстративная выставка «Я любил отчизну свою ...»,подготовленная итворчески оформленная сотрудником отдела самообразования и интеллектуального развития ЛМБ», — говорится в сообщении.В учреждении рассказали, что издания из фонда библиотеки раскрывают многогранность творческого таланта Владимира Даля.«Это литература о жизни и деятельности Владимира Даля, его труды, сборники пословиц и поговорок, повести, рассказы, сказки и месяцеслов суеверий и примет, биографические повести о Дале и многие произведения», — уточнили в ЛМБ.Культура - Сегодня, 21:00 50

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