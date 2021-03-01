Донецк и Луганск совместно построят ЛЭП протяженностью 136 км для надежности электроснабжения
Луганск и Донецка для повышения надежности собственного электроснабжения простроят линию электропередачи (ЛЭП) «Чайкино — Коммунарская» протяженностью 136 км. Об этом в Луганске сообщил председатель правительства Сергей Козлов.
По словам Козлова, Леонидом Пасечником подписан указ «Об обременении некоторых земельных участков в целях обеспечения государственных нужд». Подписанием этого указа дан старт на проведение инженерно-изыскательских работ, на проектирование и строительство воздушной линии электропередачи 220 кВ «Чайкино — Коммунарская».
«Общая протяженность ЛЭП составит 136 км, она пройдет по территории ЛНР и ДНР. На территории ЛНР будет проложено 36 км в Перевальском и Антрацитовском районах. Энергопроект будет финансироваться из бюджетов двух республик», — сказал Козлов.
Минтопэнерго уже утвердило технические задания на проведение проектно-изыскательских работ и строительство ЛЭП, а с администрациями Перевальского и Антрацитовского районов согласованы акты прохождения трассы линии.
При выборе прохождения трассы линии был учтен риск повреждения линии электропередачи в результате обстрелов, поэтому трасса будет проходить на максимально удаленном расстоянии от ведения боевых действий.
Так же в рамках реализации проекта будет реконструирована подстанция 220 кВ «Коммунарская».
При разработке маршрута специалисты ведомства выяснили, что ЛЭП пересекает инженерные коммуникации, а также проходит через объекты природно-заповедного фонда. Чтобы не допустить негативного влияния строительства линии специалисты провели несколько выездов на местность и определили наиболее рациональные места расположения линии.
В Перевальском районе в местах планируемого прохождения трассы ЛЭП расположены участки землепользователей. Местную власть обязали оказать всяческую помощь правообладателям земельных участков, довести до них суть обременений, которые вводятся указом главы ЛНР. В Луганске уверяют, что эти обременения «по сути своей носят временный характер исключительно на время строительства объекта государственной важности».
Экономика - Сегодня, 20:29 173
По словам Козлова, Леонидом Пасечником подписан указ «Об обременении некоторых земельных участков в целях обеспечения государственных нужд». Подписанием этого указа дан старт на проведение инженерно-изыскательских работ, на проектирование и строительство воздушной линии электропередачи 220 кВ «Чайкино — Коммунарская».
«Общая протяженность ЛЭП составит 136 км, она пройдет по территории ЛНР и ДНР. На территории ЛНР будет проложено 36 км в Перевальском и Антрацитовском районах. Энергопроект будет финансироваться из бюджетов двух республик», — сказал Козлов.
Минтопэнерго уже утвердило технические задания на проведение проектно-изыскательских работ и строительство ЛЭП, а с администрациями Перевальского и Антрацитовского районов согласованы акты прохождения трассы линии.
При выборе прохождения трассы линии был учтен риск повреждения линии электропередачи в результате обстрелов, поэтому трасса будет проходить на максимально удаленном расстоянии от ведения боевых действий.
Так же в рамках реализации проекта будет реконструирована подстанция 220 кВ «Коммунарская».
При разработке маршрута специалисты ведомства выяснили, что ЛЭП пересекает инженерные коммуникации, а также проходит через объекты природно-заповедного фонда. Чтобы не допустить негативного влияния строительства линии специалисты провели несколько выездов на местность и определили наиболее рациональные места расположения линии.
В Перевальском районе в местах планируемого прохождения трассы ЛЭП расположены участки землепользователей. Местную власть обязали оказать всяческую помощь правообладателям земельных участков, довести до них суть обременений, которые вводятся указом главы ЛНР. В Луганске уверяют, что эти обременения «по сути своей носят временный характер исключительно на время строительства объекта государственной важности».
Экономика - Сегодня, 20:29 173
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