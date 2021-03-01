В трех районах Донецка 25 марта отключат электричество. Список улиц

В связи с проведением плановых ремонтных работ завтра без электроэнергии останутся несколько районов Донецка. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на интернет-ресурс, который освещает жизнь в ОРДО.Петровский район:— с 8:00 до 16:00: ул. Школьная, ул. Горького, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Чкалова, 1а, 5-59 (нечетные), 12-56 (четные);— с 9:00 до 16:00: ул. Петровского, ул. Даргомыжского.Ворошиловский район:— с 10:00 до 15:00: ул. Красноармейская, 6-48, 5-45; ул. Кобозева, 4-10;— с 14:00 до 15:30: пр. Мира, 25-31; бул. Школьный, 4, 6, 7-13, 17-21; ул. Набережная, 139, 139а, 141-159.Буденновский район:— с 9:00 до 16:00: ул. Белгородская, 1-53, 2-32; ул. Сосюры, 1-23, 2-34; ул. Пролетарская, 28-58; ул. Табунова, 2, 4; ул. Бонч-Бруевича, 37-45, 30-46. Новости Донецка - 24 марта 2021 110