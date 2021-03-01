В Донецке установили ряд ограничений на выезд за пределы республики



При задолженности по алиментам или другим долгам более 10 тысяч рублей, должник не сможет выехать за пределы ДНР.

«В случае уклонения должника от выполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением (при условии, что сумма задолженности превышает 10 000 руб.), а также требований неимущественного характера, иных требований (если сумма задолженности составляет от 30 000 руб.), судебный пристав имеет право обратиться в суд за установлением временного ограничения в праве выезда должника за пределы ДНР до выполнения обязательств», — говорится в сообщении. Новости Донецка - Сегодня, 09:30 56 В Донецке установили ряд ограничений на выезд за пределы республики. Об этом сообщают в минюсте ДНР.При задолженности по алиментам или другим долгам более 10 тысяч рублей, должник не сможет выехать за пределы ДНР.«В случае уклонения должника от выполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением (при условии, что сумма задолженности превышает 10 000 руб.), а также требований неимущественного характера, иных требований (если сумма задолженности составляет от 30 000 руб.), судебный пристав имеет право обратиться в суд за установлением временного ограничения в праве выезда должника за пределы ДНР до выполнения обязательств», — говорится в сообщении. Новости Донецка - Сегодня, 09:30 56

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