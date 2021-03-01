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В Донецке установили ряд ограничений на выезд за пределы республики

robot Сегодня, 09:300Новости
В Донецке установили ряд ограничений на выезд за пределы республики
В Донецке установили ряд ограничений на выезд за пределы республики. Об этом сообщают в минюсте ДНР.
При задолженности по алиментам или другим долгам более 10 тысяч рублей, должник не сможет выехать за пределы ДНР.
«В случае уклонения должника от выполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением (при условии, что сумма задолженности превышает 10 000 руб.), а также требований неимущественного характера, иных требований (если сумма задолженности составляет от 30 000 руб.), судебный пристав имеет право обратиться в суд за установлением временного ограничения в праве выезда должника за пределы ДНР до выполнения обязательств», — говорится в сообщении. Новости Донецка - Сегодня, 09:30 56

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