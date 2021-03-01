Повышение пенсий в 2021 году
Увеличенные пенсии украинцы уже начали получать.
В этом году украинцев ожидают еще 5 этапов повышения пенсий. Ежегодная индексация уже проведена, увеличенные выплаты стали доступными с марта.
Об этом рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир.
Так, по его словам, изменения коснулись почти 8 млн граждан. В среднем пенсии повысились на 300 грн.
Николай Шамбир отметил, что размер индексации определен законом и не может изменяться даже постановлением Кабмина.
В 2021 году индексация пенсий рассчитана на 11% (учитывается повышение средней ЗП на 17% и уровня инфляции 2020-го, который составил 5%. Суммируются 50% от этих показателей — получаем 22%. Для индексации берется половина от этого), от основного размера пенсии (исчисленного в зависимости от заработка и стажа).
Раньше марта перерасчет невозможен, т.к. основные показатели становятся известны в феврале.
Какие этапы повышения пенсий будут в этом году:
С апреля будет повышение пенсий для работающих пенсионеров, когда мы учтём их работу еще за последние два года.
С июля ожидается повышение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума, который тоже предусмотрен законом «О государственном бюджете». Аналогичное повышение произойдет в декабре.
В октябре будет сделана надбавка пенсионерам, которые достигли 75-летнего возраста. Она впервые вводится в этом году. В прошлом году такая выплата касалась 80-летних людей и старше.
В декабре также будет второй этап повышения пенсий вследствие роста минимальной заработной платы. А именно: у тех людей, которые достигли 65 лет и имеют стаж 30-35 лет (30 лет — женщины, 35 лет — мужчины), будет повышение минимальной пенсии с 2400 до 2600. Новости Украины - Сегодня, 09:00 166
В этом году украинцев ожидают еще 5 этапов повышения пенсий. Ежегодная индексация уже проведена, увеличенные выплаты стали доступными с марта.
Об этом рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир.
Так, по его словам, изменения коснулись почти 8 млн граждан. В среднем пенсии повысились на 300 грн.
Николай Шамбир отметил, что размер индексации определен законом и не может изменяться даже постановлением Кабмина.
В 2021 году индексация пенсий рассчитана на 11% (учитывается повышение средней ЗП на 17% и уровня инфляции 2020-го, который составил 5%. Суммируются 50% от этих показателей — получаем 22%. Для индексации берется половина от этого), от основного размера пенсии (исчисленного в зависимости от заработка и стажа).
Раньше марта перерасчет невозможен, т.к. основные показатели становятся известны в феврале.
Какие этапы повышения пенсий будут в этом году:
С апреля будет повышение пенсий для работающих пенсионеров, когда мы учтём их работу еще за последние два года.
С июля ожидается повышение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума, который тоже предусмотрен законом «О государственном бюджете». Аналогичное повышение произойдет в декабре.
В октябре будет сделана надбавка пенсионерам, которые достигли 75-летнего возраста. Она впервые вводится в этом году. В прошлом году такая выплата касалась 80-летних людей и старше.
В декабре также будет второй этап повышения пенсий вследствие роста минимальной заработной платы. А именно: у тех людей, которые достигли 65 лет и имеют стаж 30-35 лет (30 лет — женщины, 35 лет — мужчины), будет повышение минимальной пенсии с 2400 до 2600. Новости Украины - Сегодня, 09:00 166
Метки: {keywords}