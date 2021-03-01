На КПВВ «Станица Луганская» против лаборатории, которая делает ПЦР-тесты возбудят уголовное дело



Так, 17 марта во время несения службы на блокпосту вблизи с. Петропавловка Станично-Луганского района правоохранителями был остановлен автобус «Неоплан», следовавший из Станицы Луганской в Варшаву.



При осмотре автобуса в багажном отделении была обнаружена коробка с ПЦР-тестами, которые перевозились с нарушениями требований стандартов медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», утвержденного нормативными документами Министерства здравоохранения Украины.



Следственным отделом Счастьенского районного отдела полиции данный факт внесен в ЕРДР по ст. 325 УК Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений».

Досудебное расследование пока продолжается, под процессуальным руководством прокуратуры проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, что ранее о перевозке ПЦР-тестов с нарушениями сообщали журналисты. Новости Региона - Сегодня, 10:00 158 На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства и причины нарушения правил транспортировки ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.Так, 17 марта во время несения службы на блокпосту вблизи с. Петропавловка Станично-Луганского района правоохранителями был остановлен автобус «Неоплан», следовавший из Станицы Луганской в Варшаву.При осмотре автобуса в багажном отделении была обнаружена коробка с ПЦР-тестами, которые перевозились с нарушениями требований стандартов медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», утвержденного нормативными документами Министерства здравоохранения Украины.Следственным отделом Счастьенского районного отдела полиции данный факт внесен в ЕРДР по ст. 325 УК Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений».Досудебное расследование пока продолжается, под процессуальным руководством прокуратуры проводятся первоочередные следственные действия.Напомним, что ранее о перевозке ПЦР-тестов с нарушениями сообщали журналисты. Новости Региона - Сегодня, 10:00 158

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