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ПФ ЛНР 26 марта проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсий

root Сегодня, 10:150Новости
ПФ ЛНР 26 марта проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсий
Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР 26 марта проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат. Об этом сообщили в ведомстве.
"26 марта 2021 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда ЛНР Наталья Вощаная проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55-14-24.
25 марта — Луганск

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