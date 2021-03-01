Истребитель F-35B в США поразил себя собственным осколочно-фугасным боеприпасом

Из США приходит подтверждение данных об инциденте, который произошёл с истребителем 5 поколения F-35. Речь идёт об истребителе Корпуса морской пехоты F-35B, который при выполнении полёта умудрился поразить себя собственным боеприпасом.По последним сведениям, произошёл этот инцидент в начале марта, но в прессе информация о нём появилась не сразу.В медиасфере США пишут о том, что, выполняя плановое применение оружия над полигоном «Юма Рэйндж» в штате Аризона, самолёт получил значительные повреждения в результате того, что «один из выпущенных боеприпасов разорвался практически сразу при вылете из ствола авиационной пушки». В результате разрыва этого боеприпаса серьёзно повреждена нижняя часть истребителя нового поколения КМП США.Сообщается, что пилот не пострадал, он смог доставить истребитель на авиабазу, «хотя сделать это было достаточно трудно из-за повреждений фюзеляжа».Как сообщается в американских источниках, была проведена оценка нанесённого ущерба. По предварительным данным, ущерб составляет более 2,5 млн долларов.Произошедшее подтверждает официальный представитель Корпуса морской пехоты капитан Эндрю Вуд. По его словам, на данный момент проводится расследование причин случившегося. Среди версий – некачественный боеприпас, оказавшийся в арсенале истребителя.Капитан Вуд:Мы квалифицировали это как инцидент класса A (ущерб значительный – не менее 2,5 млн долларов – прим. «ВО»).Если говорить о конфигурации самолёта F-35B, то он способен нести авиационную пушку GAU-22/A Gatling (GPU-9/A) калибра 25 мм. При этом в отличие от F-35A пушка располагается в нижней части корпуса. Из этой пушки, как сообщается, и производился выстрел над полигоном «Юма Рэйндж». Использовался боеприпас PGU-32/B SAPHEI-T. Это полубронебойный осколочно-фугасный зажигательно-трассирующий боеприпас. При попадании в цель срабатывает взрыватель с небольшой задержкой (в вЂ‹вЂ‹носовой части снаряда PGU-32 B), который затем подрывает зажигательный элемент и небольшой заряд взрывчатого вещества внутри его основного корпуса.источник