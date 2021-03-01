Граница после выборов и согласование законов с ЛДНР. Что предложили Франция и Германия по Донбассу

Российское издание "Коммерсант" опубликовало план Германии и Франции по реализации Минских соглашений - так называемые кластеры.О нем рассказывало украинское издание "Страна" еще в ноябре, а недавно его упомянул глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Не поясняя, впрочем, суть документа. Но давая понять, что Украина его поддерживает.В России же заявили, что предложения Германии и Франции нуждаются в серьезной доработке. И вообще не высказывали никакого энтузиазма относительно кластеров, предложенных Евросоюзом.Также издание публикует украинский ответ на европейский проект. Судя по нему - Киев европейские предложения полностью не устраивают. Потому что требуют сначала провести выборы, а потом отдать Украине границу.Киев же хочет наоборот.Анализируем по пунктам, что написано в документе и какие правки предлагают Киев и Москва.ПреамбулаДля начала детально разберем франко-германский изначальный вариант и реакцию на него России. По той причине, что Москва детально отвечает по каждому пункту.В первоначальной версии говорится, что формулировки не должны быть расплывчатыми, а сроки выполнения задач следует делать реалистичными. Также говорится, что должны приниматься только те меры, которые соответствуют Минским соглашениям.Россия к этому добавила, что в документе должны быть перечислены все законодательные акты, которые должна принять Украина с кратким их описанием и сроками рассмотрения.Менять в дальнейшем содержание "кластеров" через ТКГ Украина сможет лишь в договоренностях с ОРДЛО, предложила Москва.Исполнять пункты нужно шаг за шагом. Перечислим их в той последовательности, в которой они указаны в документе.1. Прекращение огня и разведение войскСюда немцы и французы записали прекращение огня (подкрепленное дополнительными мерами), разведение войск на дополнительных участках и обмен пленными, а также разминирование и открытие новых пунктов пропуска.Все это - без деталей, именно в такой формулировке. То есть, видимо, конкретные меры и сроки должна выработать Трехсторонняя контактная группа.Россия к этому расписала дополнительные условия. А именно - верификацию прекращения огня через совместные инспекции позиций, телефонные переговоры сторон. То есть то, что и так было подписано в июле, но потом Украина от этих мер отказалась, сорвав первую же инспекцию под Шумами, которую запросила ДНР.Также Россия внесла предложение прописать точные сроки для устранение нарушений отведения вооружения и режима прекращения огня.Касаемо открытия пунктов пропуска - Москва добавила, что делать это нужно не в одностороннем порядке, а по согласованию с ОРДЛО.Что же до обмена пленных - Россия предложила провести его в день утверждения "дорожной карты" на уровне президентов стран.2. Согласование дорожной карты, формула Штайнмайера и смена КонституцииФРГ и Франция предложили следующие позиции:включение формулы Штайнмайера в украинское законодательствоодобрение дорожной карты на уровне глав государств Нормандской четверкисогласование с представителями ОРДЛО всех правовых актов, если это предусмотрено Минскими соглашениями. Процедуры могут быть основаны на принятии Украиной "формулы Штайнмайера"принятие конституционной реформы по децентрализации, которая должна учесть особенности ОРДЛО согласно пункту 11 Минских соглашений. А также - законов об особом статусе, амнистии и особой экономической зоне.Россия вместо этих предложений публикует свои.Во-первых, обозначить сроки внесения проектов дорожной карты на заседания ТКГ. Накануне - доработать их с учетом взаимных письменных предложений (которые тоже должны вноситься до определенной даты). И потом в ограниченные сроки принять единый документ.Во-вторых, согласованную дорожную карту должна одобрить Верховная Рада и президент Украины. А также Донецк и Луганск.И только потом начинаются процессы, которые предложены выше немцами и французами - в частности, согласование ОРДЛО украинских нормативных актов, перечисленных выше и упомянутых в Минских соглашениях.Мысль Москвы понятна - сначала нужно согласовать пошаговый план, что будем делать. Потом его должны официально одобрить стороны. И после этого уже заниматься формулой Штайнмайера, особым статусом и так далее.Несмотря на то, что пункты европейцев для Украины во многом скандальны (например, переговоры с сепаратистами), они Кремль, как видим, не устроили. Судя по всему, ввиду расплывчатости франко-немецкого алгоритма по согласованию шагов Украины с ОРДЛО.Как следует из первоначальных предложений, согласовывать Киев будет лишь уже согласованную формулу Штайнмайера. Конечно, в этот же пункт записаны и "все правовые акты". Но есть явное разночтение, за которое Киев скорее всего ухватится.В проекте же Козака (видимо, именно он писал правки) говорится без двойных толкований, что все украинские законодательные акты, подпадающие под Минские соглашения, без исключения должны обсуждаться с "республиками".Но это не все требования Кремля.В Москве хотят, чтобы согласованный, к примеру, проект конституционной реформы вносился в Раду также в оговоренные сроки, а не когда Украине это заблагорассудится. Также стоит ремарка, что там должна быть прописана не просто децентрализация, а постоянно действующий особый статус Донбасса.Также, по мнению РФ, нужен отдельный закон Украины о "народной милиции", которая будет функционировать на Донбассе. И несколько других законодательных актов, которые вносят изменения в законы о налогах, государственном языке и других, которые касаются региона (они уже детально перечислялись в проекте "дорожной карты" от ДНР и ЛНР).3. Вывод иностранных войск и разоружение группировокСледующим шагом ЕС предлагает начать выводить с территории Украины иностранные войска и разоружать незаконные группировки - за исключением "народной милиции" ОРДЛО.Отметим, что это также звучит как грандиозная "зрада" для Украины, так как под "народной милицией" в "ДНР/ЛНР" понимают свои армейские подразделения - с танками и артиллерией.Россия уточняет, что "народная милиция" должна к тому моменту уже быть узаконена в Украине, а разоружение незаконных группировок и вывод наемников должны происходить под ее контролем.4. Вступление в силу изменений в конституциюПосле этого должны временно вступить в силу две нормы - конституционная реформа (слова "особый статус" не произносятся) и законы о местных выборах и свободной экономической зоне.Так считают в ЕС. Россия же отредактировала этот пункт весьма радикально. По ее мнению, на этом этапе должны быть восстановлены экономические связи "республик" с Украиной, заработать банки, пойти соцвыплаты и пенсии.5. Завершение вывода войскЕвропейцы предлагают на этом этапе завершить вывод наемников из ОРДЛО под контролем ОБСЕ - не Украины.Второй пункт - завершить разоружение незаконных групп. Этот факт должна зафиксировать ОБСЕ. А поддерживать порядок должны совместные патрули "народной милиции" и Нацполиции Украины.Здесь самый интересный пункт - это "расширение международного присутствия вдоль госграницы Украины - с присутствием украинцев в составе миссии ОБСЕ.Россия предлагает во-первых выбросить из уравнения Нацполицию. Наемников Москва требует выводить не из ОРДЛО, а из Украины. А пункт о границе вообще вычеркнула.6. Проведение местных выборовЕвропа хочет, чтобы следующим шагом закон о местных выборах начал действовать бессрочно. Россия этот пункт вообще предлагает убрать, заявляя, что эти выборы должны быть внеочередными.В пункте о проведении таких выборов на этом этапе обе стороны согласны. Их результаты верифицирует ОБСЕ.Также Берлин и Париж предложили, чтобы на этом этапе временно начал действовать закон о местном самоуправлении в Донецке и Луганске - то есть особый статус. Россия пишет, что он должен включиться на постоянной основе.7. Восстановление контроля над границейЕвропейцы предложили следующим шагом записать начало восстановления украинского контроля над границей. Россия уточняет - на следующий день после местных выборов.Завершению передачи Украине границы должно, по мнению Москвы, предшествовать вступление в силу на постоянной основе закона об особом статусе Донбасса и полное восстановление экономических связей между территориями.А также публикация отчета ОБСЕ о демократичности выборов на Донбассе.Европа после этого предлагает вступление в силу конституционных изменений на постоянной основе. Россия этот пункт предлагает исключить, потому что выше уже требовала, чтобы это произошло на более ранних этапах.Что на это предложила Украина?Киев не стал по пунктам разбирать европейский вариант, а написал свой собственный.Первое направление - безопасность. Оно должно идти по своему алгоритму, независимо от политического урегулирования, говорится в документе. Хотя ниже будет показано, что границы это правило не касается.Из мер безопасности Украина выбросила предложенные Россией совместные инспекции во время прекращения огня. И предложила размещать наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольном участке границы - в том числе на российских КПП.Дальше идет создание рабочей группы в ТКГ по возвращению границы. Также до выборов и прочих политических телодвижений предлагается начать и закончить вывод иностранных (российских) войск из Украины, а также разоружение военнослужащих ЛДНР.Параллельно идет разминирование, разведение войск и отведение вооружений. И после этого начинается передача Украине границы.Поддерживать порядок в ОРДЛО на тот момент Украина предлагает с помощью совместных отрядов украинской полиции и "народной милиции" (так в документе), вооруженные стрелковым оружием.Далее Украине полностью передается контроль над границей, и только после этого - выборы.После выборов решениями избранных советов создаются отряды народной милиции.Теперь политические меры, которые предлагает параллельно внедрять Украина."Дорожную карту" Киев предлагает одобрить на встрече президентов стран "Нормандской четверки". Дальше в Раду вносятся согласованные в ТКГ законопроекты:об особом статусе ОРДЛОо местных выборах в ОРДЛОоб амнистио специальной экономической зонео внесении изменений в конституцию в части децентрализацииПо мере вывода иностранных войск, Рада принимает эти законопроекты в первом чтении. И в целом - после завершения вывода.Тогда же вступает в силу на постоянной основе закон о выборах в ОРДЛО. На временной основе - об амнистии. Закон об особом статусе вступает в силу в соответствии с формулой Штайнмайера - то есть на временной основе в день выборов на Донбассе, на постоянной - после их утверждения в ОБСЕ.После разоружения всех незаконных групп Рада назначает выборы. И восстанавливает экономические связи с регионом.После передачи Украине всей границы - проводятся выборы. После них начинает действовать на постоянной основе особый статус, последним пунктом - вступают в силу изменения в Конституцию.Итак, Украина требует сначала отдать ей границу, потом готова проводить выборы и менять Конституцию. И в этом смысле основное требование Киева не поменялось. При этом Франция и Германия в своем варианте пишут совсем обратное - что границу начнут отдавать только в первый день после выборов.То есть понятно, почему Киев написал свой вариант плана, а не прокомментировал европейские кластеры."Страна", Кие