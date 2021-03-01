На Украине возмущены отказом штаба Навального указать на карте В«украинскуюВ» принадлежность Крыма

На Украине возмущение вызвал отказ представителей штаба Навального внести исправления в географическую карту по просьбе руководства так называемого Меджлиса (экстремистская организация, запрещённая в России) крымско-татарского народа. Карта эта размещена на одном из сайтов Навального.Выяснилось, что один из руководителей этой украинской структуры – Рефат Чубаров – обратился к представителю штаба Навального Леониду Волкову в связи с тем, что на сайте Навального размещена карта с представленным на ней полуостровом Крым как частью территории Российской Федерации. Г-н Чубаров попросил г-на Волкова «внести исправления» и указать на то, что «Крым является украинским».Как сообщает сам Чубаров, в штабе Навального ему в этом отказали.Чубаров в социальной сети:По моей инициативе у меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я объяснил неприемлемость такого рода действий и предложил привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым из границ РФ. Господин Волков объяснил мне невозможность предложенного мной исправления. Мне не хотелось бы транслировать аргументы господина Леонида, поэтому я предлагаю ему самому включиться ЗДЕСЬ в обсуждение данной крайне неприглядной ситуации.После этого Чубаров фактически обвинил штаб Навального в нежелании «поддерживать международно признанные акты».По словам Чубарова, если у Навального «хотят справедливости у себя дома, то нужно прекратить мародёрство в доме чужом».Напомним, что на Украине никак не могут определиться в своём официальном отношении к Алексею Навальному. Сначала от Москвы требовали немедленно освободить блогера из-под стражи, сливаясь с политической струёй Запада, а потом, оценив его ранние высказывания, в том числе о Крыме, решили, что «Навального нельзя расценивать как друга Украины».По словам Навального, «Крым не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать».источник