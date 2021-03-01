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На Украине возмущены отказом штаба Навального указать на карте В«украинскуюВ» принадлежность Крыма

Sergey Сегодня, 10:300Новости
На Украине возмущены отказом штаба Навального указать на карте В«украинскуюВ» принадлежность Крыма

На Украине возмущение вызвал отказ представителей штаба Навального внести исправления в географическую карту по просьбе руководства так называемого Меджлиса (экстремистская организация, запрещённая в России) крымско-татарского народа. Карта эта размещена на одном из сайтов Навального.
Выяснилось, что один из руководителей этой украинской структуры – Рефат Чубаров – обратился к представителю штаба Навального Леониду Волкову в связи с тем, что на сайте Навального размещена карта с представленным на ней полуостровом Крым как частью территории Российской Федерации. Г-н Чубаров попросил г-на Волкова «внести исправления» и указать на то, что «Крым является украинским».

Как сообщает сам Чубаров, в штабе Навального ему в этом отказали.

Чубаров в социальной сети:
По моей инициативе у меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я объяснил неприемлемость такого рода действий и предложил привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым из границ РФ. Господин Волков объяснил мне невозможность предложенного мной исправления. Мне не хотелось бы транслировать аргументы господина Леонида, поэтому я предлагаю ему самому включиться ЗДЕСЬ в обсуждение данной крайне неприглядной ситуации.
После этого Чубаров фактически обвинил штаб Навального в нежелании «поддерживать международно признанные акты».
По словам Чубарова, если у Навального «хотят справедливости у себя дома, то нужно прекратить мародёрство в доме чужом».

Напомним, что на Украине никак не могут определиться в своём официальном отношении к Алексею Навальному. Сначала от Москвы требовали немедленно освободить блогера из-под стражи, сливаясь с политической струёй Запада, а потом, оценив его ранние высказывания, в том числе о Крыме, решили, что «Навального нельзя расценивать как друга Украины».

По словам Навального, «Крым не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать».
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