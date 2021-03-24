Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.03.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
Внимание! Некоторые материалы могут содержать информацию, предназначенную только для лиц старше 18 лет.
Оказать помощь защитникам Донбасса в борьбе с укрокарателями:
1. Карта Сбербанка 5469380039842876
2. Яндекс-кошелек 410012273300268
3. На номер телефона МТС(не Киви) +79780454589
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
вЃЈвЃЈ
- Лента военных событий в Новороссии за 24.03.2021
09:55 Представительство ДНР в СЦКК сообщает...
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило четыре раза, — сказано в сообщении. — Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано».
Под удары попали районы поселка шахты 6/7 в Горловке, села Спартак к северу от Донецка, а также сел Новая Таврия и Петровское на мариупольском направлении. Применялись минометы калибром 120 мм, АГС и стрелковое оружие.
09:00 Оперативная сводка за сутки с 24 на 25 марта
Украинские войска два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Нижнее Лозовое.
Огонь велся из 82-мм миномета, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и автоматического станкового гранатомета АГС-17.
Метки: {keywords}