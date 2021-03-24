Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.03.2021

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило четыре раза, — сказано в сообщении. — Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано».

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