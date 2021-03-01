СБУ обвинила бывших депутатов Рады в создании незаконной ЧВК

«По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Подготовка членов „ЧВК“ проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области — там проходили боевые обучения, тренировки по обращению с оружием… Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом», — говорится в сообщении.

«Отдельно следователи получили данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между „ЧВК“ и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны», — сообщили в ведомстве.

«Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из РФ, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам», — добавили в СБУ.

«По состоянию на сейчас никто не задержан. Семенченко и Шевченко вручены подозрения», — сообщил Дехтяренко.

Служба безопасности Украины 24 марта заявила о разоблачении и прекращении деятельности непредусмотренного законом военизированного формирования — «частной военной компании».Как сообщил пресс-центр СБУ, деятельность данной организации была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против «основ национальной безопасности».По утверждениям СБУ, организацию контролировали 15 человек, которые вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях.Следствие Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области считает организаторами этой деятельности бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко и предпринимателя Евгения Шевченко, которого называют внештатным агентом Национального антикоррупционного бюро.Семенченко, Шевченко и другим фигурантам сообщили о подозрении по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.Кроме этого, в СБУ сообщили об около 80 обысках по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в Киеве, Киевской и Донецкой областях.Иллюстрация ssu.gov.uaБыло изъято почти 5,5 тыс. патронов различного калибра; семь реактивных противотанковых гранат РПГ-26; четыре подствольных гранатомета; ручной пулемет Калашникова; две автоматические винтовки; три пистолета и три автомата Калашникова АКС и АКС-74; семь помповых ружей; 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25; 21 граната (в частности Ф-1 и РГД-5); 16 запалов УЗРГМ и шесть тротиловых шашек, пластид; устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.Многие украинские СМИ поспешили сообщить о задержании Семена Семенченко и Евгения Шевченко, однако в СБУ эту информацию опровергли.В комментарии изданию «ГОРДОН» пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что оба фигуранта пока остаются на свободе. Очевидно, такая лояльность продиктована их «героическим» прошлым.Как ранее сообщалось, в декабре Верховный суд Украины лишил звания «майор Нацгвардии в запасе» Константина Гришина, более известного как командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Решение было принято по итогами внутриведомственного расследования Нацгвардии МВД Украины.источник