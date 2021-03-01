Общественники ЛНР передали ЛГПУ научные издания от российского общества (ФОТО)

Представители Общественной палаты (ОП) и Союза писателей (СП) ЛНР передали Луганскому государственному педагогическому университету (ЛГПУ) научные издания от общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Председатель правления СП ЛНР Глеб Бобров отметил, что общественники и писатели продолжают "передачу научных и публицистических трудов православных ученых и богословов от общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", руководимого известным российским меценатом Константином Малофеевым".Руководитель аппарата ОП ЛНР Анна Власенко указала на то, что передаваемая подборка книг, "несмотря на определенный теологический уклон, несет в себе серьезную актуальность"."Книги действительно интересные, с некоторыми из них я успела ознакомиться. Особо интересно, когда авторы рассматривают актуальные вопросы современной социальной и политической жизни с православной точки зрения. И особенно, когда через призму богословия, проводится анализ нынешних драматических событий на Украине", - подчеркнула она.Первый проректор ЛГПУ Юрий Филиппов рассказал, что книги передадут в вузовский Духовно-просветительский центр имени святого преподобного Нестора Летописца."Студенты интересуются общественно-политической и религиозной тематикой. Те знания, что даются по программам подготовки, они же зачастую шаблонные, а у нас очень много студентов, стремящихся вступить в общественную жизнь: в Молодежный парламент, общественные объединения. Они хотят расширить свой кругозор, им все это интересно. А каждое соприкосновение с книгой, это как обретение нового друга. Поэтому, когда позвонил (председатель ОП ЛНР Алексей) Карякин и предложил привезти эти книги, я ответил, что обязательно доложу ректору: мы всегда за пополнение наших библиотек и за любую возможность расширить кругозор преподавателей и студентов. Большое вам спасибо", - поблагодарил проректор.Ранее руководители ОП и СП ЛНР передали от общества "Двуглавый орел" ряд научных изданий Республиканскому казачьему кадетскому корпусу имени маршала авиации Александра Ефимова, Луганскому государственному университету имени Владимира Даля и Луганскому богословскому университету в честь архистратига Михаила."Двуглавый орел" – общероссийское добровольное общественное объединение, созданное в ноябре 2017 года. В манифесте организации говорится, что ее главная задача – очистить историю Отечества от клеветы и искажений, примитивизма и секуляризации. Общество сотрудничает с Русской православной церковью.Гуманитарный проект #КнигиДонбассу реализуется по инициативе СП ЛНР с 2015 года. С 2019 года при участии ОП ЛНР и российских литераторов эта акция вышла на всероссийский уровень, и поставки книг осуществляются на регулярной основе. За это время различным учреждениям Республики, в первую очередь, библиотекам прифронтовых поселков, пенитенциарным и учебным учреждениям, было передано более пяти тысяч книг.25 марта — Луганск