Диктант, презентация книги и конкурсы пройдут в Луганске в рамках Года Даля – мэрия

Далевский диктант, презентация книги, ряд конкурсов, викторин, выставок, а также торжественный митинг состоятся в Луганске в рамках объявленного в Республике Года Владимира Даля. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщила заместитель ее главы Марина Воротникова.

"Согласно плану, утвержденному главой администрации Луганска, в городе состоится цикл мероприятий, посвященных 220-й годовщине со дня рождения Даля. Проведение наиболее значимых из них запланировано в ноябре текущего года. Это презентация книги "Записки литературного музея Владимира Даля", Далевский диктант, конкурс "Родные россыпи жемчужин Владимира Даля", торжественный митинг, посвященный 220-летию Казака Луганского и возложение цветов к его памятнику", – рассказала она.

Воротникова добавила, что в столичных образовательных учреждениях запланированы и уже проходят выездные музейные и библиотечные уроки, викторины, выставки рисунков, литературные вечера, видеолектории, конкурсы чтецов, посвященные жизни и творчеству писателя.

"Уже с февраля в литературном музее Даля проходят традиционные Далевские четверги, литературно-музыкальные вечера, литературные гостиные и другие мероприятия. Организованы посещения музея активистами молодежных советов при администрациях городов и районов Республики. С экспозицией уже познакомились представители Кировска, Первомайска, Стаханова, Брянки, Алчевска и Перевальского района", – отметила замглавы администрации Луганска.

Она проинформировала, что сейчас на базе столичного литературного музея Даля разрабатывается веб-сайт, который начнет работу в апреле.

Владимир Иванович Даль (1801 - 1872) – писатель, врач, лексикограф, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Родился в поселке Луганский Завод (ныне Луганск) 10 (22) ноября 1801 года, с детства был очень привязан к родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский.

В 1819 году закончил Петербургский Морской кадетский корпус, служил на флоте, затем изучал медицину в Дерптском университете (сейчас – Тартусский университет). В 1828-1829 году принимал участие в русско-турецкой войне, участвовал в сражениях, оперировал в условиях полевых госпиталей, отмечен наградами. Работал ординатором в военно-сухопутном госпитале Петербурга.

Вскоре Даль всерьез занялся литературой. В 1832 году были опубликованы его "Русские сказки. Пяток первый". Был дружен с известными писателями и поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским. Вместе с Пушкиным путешествовал по России. Даль лечил Пушкина после роковой дуэли, присутствовал при кончине великого русского поэта.

Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники "Ботаника", "Зоология", а в 1838 году стал членом Петербургской академии наук. Но самой значительной и объемной работой остается "Толковый словарь", содержащий примерно 200 тысяч слов.

С 1849 по 1859 год Даль проживал в Нижнем Новгороде, где служил управляющим удельной конторой, после переехал в Москву. За это время напечатал множество статей, работ. Первый том "Толкового словаря" вышел в 1861-м. А через год были опубликованы "Пословицы русского народа". Деятельность Даля была отмечена Ломоносовской премией. Часть лексикографического материала, который он собрал для своего "Толкового словаря", была передана им Борису Гринченко, составителю первого русско-украинского переводного словаря.

Скончался Даль 22 сентября 1872 года.

25 марта — Луганск