Минтопэнерго предложило создать для предприятий равные условия по оплате энергоресурсов

Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР направило руководству Республики предложения по созданию для предприятий равных условий по оплате энергоресурсов. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель руководителя Минтопэнерго Республики Андрей Кустов."Мы направили соответствующие материалы руководству Республики для принятия решений об установлении прозрачных, равных и справедливых отношений между субъектами хозяйствования всех форм собственности и предприятиями, осуществляющими поставку энергоресурсов – электроэнергии и природного газа", - сказал он.Замминистра сообщил, что ведомство тщательно проанализировало ситуацию с поставками энергоресурсов предпринимателям и юридическим лицам всех форм собственности."Он (анализ) выявил следующее. Во-первых, обязательства по своевременной оплате поставок энергоресурсов субъектами экономической деятельности выполняются не в полной мере и с существенными нарушениями. Во-вторых, ряд участников рынка пользуются преференциями, которые уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня", - пояснил КустовОн отметил, что изменение расчетов позволит "укрепить платежную дисциплину" в расчетах за энергоресурсы и поддержать развитие других секторов экономики.25 марта — Луганск