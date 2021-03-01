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Минтопэнерго предложило создать для предприятий равные условия по оплате энергоресурсов

Sergey Сегодня, 13:450Новости
Минтопэнерго предложило создать для предприятий равные условия по оплате энергоресурсов


Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР направило руководству Республики предложения по созданию для предприятий равных условий по оплате энергоресурсов. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель руководителя Минтопэнерго Республики Андрей Кустов.
"Мы направили соответствующие материалы руководству Республики для принятия решений об установлении прозрачных, равных и справедливых отношений между субъектами хозяйствования всех форм собственности и предприятиями, осуществляющими поставку энергоресурсов – электроэнергии и природного газа", - сказал он.
Замминистра сообщил, что ведомство тщательно проанализировало ситуацию с поставками энергоресурсов предпринимателям и юридическим лицам всех форм собственности.
"Он (анализ) выявил следующее. Во-первых, обязательства по своевременной оплате поставок энергоресурсов субъектами экономической деятельности выполняются не в полной мере и с существенными нарушениями. Во-вторых, ряд участников рынка пользуются преференциями, которые уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня", - пояснил Кустов
Он отметил, что изменение расчетов позволит "укрепить платежную дисциплину" в расчетах за энергоресурсы и поддержать развитие других секторов экономики.
25 марта — Луганск

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