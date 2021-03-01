Немецкий эксперт Рар честно объяснил на киевском ТВ отношение Европы к Украине

Политолог из Германии Александр Рар высказался на украинском телевидении об отношении ЕС к Украине и ее европейских перспективах.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Рар заявил, что проводит политологическую работу в Восточной Европе на протяжении трех десятилетий и в свое время занимался проблемами евроинтеграции Украины в организации "Ялтинская стратегия". Однако темпы, которыми Киев продвигается в сторону Брюсселя, не удовлетворяют никого в Европе, а сроки вступления Украины в Евросоюз будут обозначаться для внутреннего пользования, убежден он."Скажу вам честно: за последние семь лет, после Майдана, Украина могла бы сделать больше, чтобы приблизиться к Евросоюзу. Во всяком случае, это мнение, которое я слышу здесь на каждом углу, особенно в Германии", – заявил Рар.По словам политолога, правовая система Украины находится не на уровне, требуемом от соискателей членства в ЕС. Наличие видимости плюрализма и многопартийности перекрывается отсутствием юридической реформы по европейскому образцу, судебной независимости и плохим инвестиционным климатом. На последний пункт Рар обратил особое внимание."Самое главное – спросите инвесторов, хотят ли они заходить в вашу страну. Их ответ будет лучшим показателем. Спрашивайте крупные компании и банки – они мерка, они следят за ситуацией", – сказал эксперт.Шансы Украины на вступление в НАТО Рар назвал еще менее серьезными, чем на интеграцию с ЕС. Также политолог обратил внимание на общий вектор развития объединенной Европы, который полностью противоречит украинским устремлениям."Извините, но вы бежите за поездом ЕС, который уходит в другую сторону. Мы потеряли один вагон, Англию. Можем потерять второй и третий. О политической унии здесь говорят все меньше. Соединенных штатов Европы в нашей жизни уже не будет. Конечно, экономический блок останется, и в него можно стремиться. Но каким будет ЕС политически, никто не скажет. Сегодня, как мне кажется, Евросоюз устал расширяться. Он не может принять даже западные балканские страны", – заявил Рар на украинском телеканале "НАШ".Эксперты считают, что интерес ЕС к Украине ограничен трудовыми ресурсами и сырьем (железо, чернозем, древесина). Остальные заявления европейских политиков об этой стране являются декларативными и формальными. В перспективы Украины как рынка сбыта европейских товаров аналитики не верят из-за падения уровня жизни и доходов украинцев.Григорий Егоро