Глава Луганской облгосадминистрации Гайдай получает самую высокую зарплату на Украине среди губернаторов

Аналитический портал «Слово и дело» показал, какие зарплаты за февраль 2021 года были у руководителей областных администраций.Самая высокая зарплата в феврале была у главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая — 102 тыс. 608 грн. Стоит отметить, что в январе у главы ЛОГА также была самая высокая заработная плата среди остальных глав обладминистраций.А вот глава Донецкой ОГА Павел Кириленко получил 51 тыс. 661 грн.Отметим, что самую низкую зарплату по итогам февраля получил Владимир Труш, который возглавляет Тернопольскую ОГА — 41 тыс. 141 грн.Если же сравнивать зарплату глав Луганщины и Донетчины за январь, то Гайдай получил самую высокую зарплату среди остальных глав ОГА — 86 тыс. 848 грн, а Кириленко получил самую низкую — 23 тыс. 463. Новости Региона - Сегодня, 14:00 104