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Глава Луганской облгосадминистрации Гайдай получает самую высокую зарплату на Украине среди губернаторов

verter Сегодня, 14:150Новости
Глава Луганской облгосадминистрации Гайдай получает самую высокую зарплату на Украине среди губернаторов

Аналитический портал «Слово и дело» показал, какие зарплаты за февраль 2021 года были у руководителей областных администраций.
Самая высокая зарплата в феврале была у главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая — 102 тыс. 608 грн. Стоит отметить, что в январе у главы ЛОГА также была самая высокая заработная плата среди остальных глав обладминистраций.
А вот глава Донецкой ОГА Павел Кириленко получил 51 тыс. 661 грн.
Отметим, что самую низкую зарплату по итогам февраля получил Владимир Труш, который возглавляет Тернопольскую ОГА — 41 тыс. 141 грн.
Если же сравнивать зарплату глав Луганщины и Донетчины за январь, то Гайдай получил самую высокую зарплату среди остальных глав ОГА — 86 тыс. 848 грн, а Кириленко получил самую низкую — 23 тыс. 463. Новости Региона - Сегодня, 14:00 104

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