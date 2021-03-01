В Луганске предложили платить за газ и электроэнергию по новому, и все преференции отменить



«Мы направили соответствующие материалы руководству Республики для принятия решений об установлении прозрачных, равных и справедливых отношений между субъектами хозяйствования всех форм собственности и предприятиями, осуществляющими поставку энергоресурсов — электроэнергии и природного газа», — сказал он.

Замминистра сообщил, что ведомство тщательно проанализировало ситуацию с поставками энергоресурсов предпринимателям и юридическим лицам всех форм собственности.

«Он (анализ) выявил следующее. Во-первых, обязательства по своевременной оплате поставок энергоресурсов субъектами экономической деятельности выполняются не в полной мере и с существенными нарушениями. Во-вторых, ряд участников рынка пользуются преференциями, которые уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня», — пояснил Кустов

Он отметил, что изменение расчетов позволит «укрепить платежную дисциплину» в расчетах за энергоресурсы и поддержать развитие других секторов экономики. Экономика - Сегодня, 13:35 404 В Луганске Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности направило правительству предложения по созданию для предприятий равных условий по оплате энергоресурсов. Об этом сообщил замминистра Минтопэнерго Андрей Кустов.«Мы направили соответствующие материалы руководству Республики для принятия решений об установлении прозрачных, равных и справедливых отношений между субъектами хозяйствования всех форм собственности и предприятиями, осуществляющими поставку энергоресурсов — электроэнергии и природного газа», — сказал он.Замминистра сообщил, что ведомство тщательно проанализировало ситуацию с поставками энергоресурсов предпринимателям и юридическим лицам всех форм собственности.«Он (анализ) выявил следующее. Во-первых, обязательства по своевременной оплате поставок энергоресурсов субъектами экономической деятельности выполняются не в полной мере и с существенными нарушениями. Во-вторых, ряд участников рынка пользуются преференциями, которые уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня», — пояснил КустовОн отметил, что изменение расчетов позволит «укрепить платежную дисциплину» в расчетах за энергоресурсы и поддержать развитие других секторов экономики. Экономика - Сегодня, 13:35 404

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