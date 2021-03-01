Количество людей пересекающих КПВВ в Станице Луганская резко возросло. Восьмерых луганчан не пустили в Украину.



В сторону Луганска проследовало 1475 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1175 человек.

Отказано в пропуске на территорию Украины из-за невозможности установить мобильное приложение «Вдома» и отказ от обсервации 8 человек.

На луганской стороне не впустили в Луганск — 2 человека.

Еще одна показательная ситуация произошла на КПВВ «Станица Луганская”: пожилой мужчина 1941 года ехал с неподконтрольной территории Луганщины на подконтрольную, чтобы посетить родственников, а также съездить по делам в различные государственные учреждения. Но когда пограничники проверяли его документы, выяснили, что у него нет электронного пропуска.

Волонетеры БФ «Право на защиту” помогли мужчине подать свои документы на рассмотрение в координационную группу, чтобы ее рассмотрели в ускоренном режиме. Но разрешение на пересечение дали настолько быстро, что в тот же день, во второй половине дня, он прошел на подконтрольную территорию.

Новости Региона - Сегодня, 13:08 568 Вчера, в среду 24 марта, через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения смогли пересечь 2650 человек. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.В сторону Луганска проследовало 1475 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1175 человек.Отказано в пропуске на территорию Украины из-за невозможности установить мобильное приложение «Вдома» и отказ от обсервации 8 человек.На луганской стороне не впустили в Луганск — 2 человека.Еще одна показательная ситуация произошла на КПВВ «Станица Луганская”: пожилой мужчина 1941 года ехал с неподконтрольной территории Луганщины на подконтрольную, чтобы посетить родственников, а также съездить по делам в различные государственные учреждения. Но когда пограничники проверяли его документы, выяснили, что у него нет электронного пропуска.Волонетеры БФ «Право на защиту” помогли мужчине подать свои документы на рассмотрение в координационную группу, чтобы ее рассмотрели в ускоренном режиме. Но разрешение на пересечение дали настолько быстро, что в тот же день, во второй половине дня, он прошел на подконтрольную территорию.Новости Региона - Сегодня, 13:08 568

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