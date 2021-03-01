Что должен сделать украинский пенсионер, чтобы ему начислили пенсию 10 тысяч гривен



Так, если вы получаете около 11 тысяч в месяц, то пенсия будет равна 3,5 тысяч гривен. Для того, чтобы получать свыше 10 тысяч гривен, официальная зарплата должна превышать 20 тысяч.



Кроме того, нужно иметь большой стаж, ведь за каждый официально отработанный год к пенсии прибавляют 1 процент расчетной зарплаты.

На размер пенсии влияет:

средняя зарплата по стране;

собственная зарплата;

стаж.

Рассчитать пенсионную выплату можно по такой формуле:

Средняя зарплата за три года * соотношение собственной зарплаты к средней * стаж в годах * 1%



Те люди, которые получают минимальную зарплату, могут рассчитывать только на минимальную пенсию.

Для того, чтобы получать полную пенсию нужно иметь не меньше 35 лет стажа, а с каждым дополнительным годом положена надбавка (1% прожиточного минимума).

Сейчас в Украине пенсию свыше 10 тысяч гривен получают только 3% украинцев. Около 11% получают от 5 до 10 тысяч гривен.

Об этом пишет «Апостроф». Новости Региона - Сегодня, 14:30 25 Получать пенсию от 10 тысяч гривен в Украине возможно, но для этого заработная плата будущего пенсионера должна превышать среднюю более чем в 2 раза.Так, если вы получаете около 11 тысяч в месяц, то пенсия будет равна 3,5 тысяч гривен. Для того, чтобы получать свыше 10 тысяч гривен, официальная зарплата должна превышать 20 тысяч.Кроме того, нужно иметь большой стаж, ведь за каждый официально отработанный год к пенсии прибавляют 1 процент расчетной зарплаты.На размер пенсии влияет:средняя зарплата по стране;собственная зарплата;стаж.Рассчитать пенсионную выплату можно по такой формуле:Те люди, которые получают минимальную зарплату, могут рассчитывать только на минимальную пенсию.Для того, чтобы получать полную пенсию нужно иметь не меньше 35 лет стажа, а с каждым дополнительным годом положена надбавка (1% прожиточного минимума).Сейчас в Украине пенсию свыше 10 тысяч гривен получают только 3% украинцев. Около 11% получают от 5 до 10 тысяч гривен.Об этом пишет «Апостроф». Новости Региона - Сегодня, 14:30 25

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