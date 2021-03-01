Преподаватель телестудии: "Занятия в студии открывают перспективы творческого роста" (ФОТО)

Преподаватель детской и молодежной телестудии Strekoza TV Виолетта Бузовкина рассказала ЛИЦ о направлениях деятельности творческого объединения.КЛАССИКА И ТРЕНДЫВо Дворце творчества детей и молодежи в Луганске, расположенном на улице Ленина, 11, работает инновационно-образовательная платформа Strekoza, в нее входит очень много направлений, и одно из них – это детская и молодежная телестудия Strekoza TV. Она была открыта в сентябре 2018 года.Телеискусство – это очень интересно, детям это нравится, мы с ними проводим не только теоретические занятия, но и практические: делаем видеовизитки, работаем в кадре, работаем на выездных съемках. Также мы учим технике речи, актерскому мастерству, мастерству телеведущего, изучаем основы телевизионной журналистики и режиссуры, видеомонтажа, операторского мастерства.В студии Strekoza TV есть еще подразделение "Успешный блогер" – это современное направление, дети разбираются в новых трендах социальных сетей и видеохостингов, изучают новые платформы, делают прямые трансляции, то есть их основной гаджет – это телефон.ПРОЕКТЫМы реализуем несколько проектов. Это и интервью – программа "Просто о непростом". На нее мы приглашаем творческих гостей: журналистов, дизайнеров, хореографов, исполнителей, художников. Общаемся с ними об их жизни и творчестве.В рамках исторического проекта "Мое родное" мы знакомим зрителей с историей нашего города, рассказываем о выдающихся личностях, старинных зданиях и интересных событиях. У нас уже больше шести выпусков, следующий будет про парк имени Горького.Еще один проект "#На дистанции" родился в период дистанционного обучения, для участия в нем мы приглашали преподавателей Дворца творчества детей и молодежи и каждый рассказывал о своей профессии, какие-то интересные факты.Есть еще программа ,"Топчик" , там мы рассказываем о популярных актерах, о фильмах и клипах, то есть говорим об интересных событиях в разных сферах.Сейчас мы думаем над тем, чтобы создавать новые проекты.ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВАДетям очень интересно заниматься в студии. Кто-то любит стоять за камерой, кто-то любит работать в кадре, кто-то хочет писать. Мы делим их так, что часть снимает и монтирует видео, другие – ведущие, но мы стараемся обучить детей всем направлениям. В нашей студии в основном занимаются дети в возрасте от 9 до 12 лет, а вообще в Strekoza TV нет возрастных ограничений. В настоящее время у нас занимаются около 50 человек, а курс обучения составляет два года, при этом занятия проходят бесплатно.Чтобы записаться в студию достаточно написать в группу нашей телестудии в "ВКонтакте" или позвонить по указанным в ней телефонам.Мы сейчас сотрудничаем со школами, садиками, преподаем, рассказываем деткам о кино-, телеискусстве. Мы открыты к сотрудничеству и будем рады. Детки у нас тоже активные и инициативные, им все нравится, они поддерживают любые предложения.ПЕРСПЕКТИВА РОСТАОбучение в телестудии дает детям преимущества, они перестают стесняться, становятся более открытыми, развивается артистизм.У нас очень интересно учиться, потому что мы занимаемся как теорией, так и практикой. У нас проходят интересные тренинги, которые помогают детям себя проявить. Приглашаем всех на занятия. Телестудия Strekoza TV – это прекрасная возможность развития талантов ребенка и дальнейшая перспектива творческого роста.28 марта — Луганск