Угрозы Киева выселить россиян из Крыма объяснили В«злобой и истерикойВ»

Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян, продиктовано злобой и истерикой, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.«Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками, как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет», – сказал он РИА «Новости».Крым, как отметил Чегринец, не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны. По его словам, киевский режим показал свою нежизнеспособность. «На мой личный взгляд, подобные заявления только усугубляют раскол именно украинского общества и приближают неминуемый распад Украины», – заключил он.Накануне вице-премьер Украины Алексей Резников пригрозил выдворить россиян из Крыма. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов подчеркнул, что заявление Резникова о выселении россиян из Крыма не имеет ничего общего с реальностью.Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины за угрозы выселить россиян из Крыма.Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.