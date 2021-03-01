НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Несуществующий секретарь, зеленый шум и блудный пресс-сек

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения по-прежнему стабильно напряженной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили семь обстрелов нашей территории с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 537 раз, из них 113 – после вступления в силу допмер; 24 защитника Республики погибли, 18 получили ранения. Среди мирного населения 4 человека погибли, 25 получили ранения, повреждены 151 объект гражданской инфраструктуры.НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ СЕКРЕТАРЬНа этой неделе состоялись очередные посиделки украинского политикума под названием "Выборы в Донбассе и право на местное самоуправление". Секретарь СНБО Алексей Данилов выдал перл, который в буквальном смысле взорвал все информационное пространство. Уроженец Красного Луча, закончивший старобельский совхоз-техникум и якобы два луганских вуза, заявил, что нельзя называть Донбасс Донбассом неправильно, так как это слово – "нарратив, навязанный Россией".Аргументировал он такую "гениальную" мысль тем, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нэзалежной. Опустим комментарий в адрес исконно украинского слова "нарратив", которое так любят слишком часто общающиеся с американскими кураторами власти "европейского государства", и отметим, что, по мнению Денисова, вообще "никакого Донбасса не существует".Оставлю за скобками исторические аспекты существования Донецкого угольного бассейна, ликбез проводить тоже не буду. Каждый наш школьник знает историю родного края. В принципе, ее знает и украинская власть, к которой таки наконец-то подмазался и сам Данилов. Это легко подтверждается свежими заголовками с официальных медиаресурсов и высказываниями украинских политиков. Например, цитата из новогоднего обращения Зеленского: "Донбасс и Крым! Переведите часы назад…", заголовок новости на сайте ОП: "Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс". Даже на сайте СНБО в заголовках, когда цитируют Данилова, в заголовке пишут "Донбасс".Тогда почему же человек, который родился и вырос в Донбассе, был на руководящих должностях этого региона, несет такой дикий бред? По моему субъективному мнению, причин здесь может несколько.Первая - это забить информационную ленту сенсационной новостью, что ему, собственно говоря, и удалось. Для чего он это сделал? Да хотя бы ради того, что пока все обсасывают его неадекватное заявление, он с Зеленским занимается собственным обогащением. В этот же день Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 11 марта 2021 года о возвращении предприятия "Мотор Сич" якобы в государственную собственность, а в реальности – в их руки.Второй причиной может быть системная работа вашингтонских хозяев над уничтожением идентичности граждан Украины и превращением населения в послушных рабов. Американцы давно освоили метод превращения аборигенов в кучку людей без роду и племени. Это достигается выкорчевыванием языка и истории с их последующей заменой на "нарративы", угодные завоевателям. Вполне вероятно, что в скором времени исчезнут Закарпатье, Слобожанщина, Полесье, Бессарабия, Подолье и многие другие символы самоидентификации и источники гордости украинского и других народов, живущих на территории "демократической державы".ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ В ШУМАХОфис преЗЕдента Украины, а потом и он сам в виде видеогалограммы заявили о том, что в Донбассе якобы в результате обстрела со стороны защитников ДНР погибли четверо и ранено двое украинских боевиков. Напуганный клоун цинично выразил соболезнования семьям и близким погибших, инициировал безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также поручил срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров "нормандского формата". И до кучи отправил представителей высшего командования ВСУ разбираться с ситуацией на месте.Начнем с того, что подозрительным кажется уже сам факт озвучивания такого количества единовременных потерь в рядах ВФУ.Сразу же после обнародования Украиной данных об инциденте в районе поселка Шумы Народная милиция ДНР выступила с официальным заявлением, сообщив, что около пяти вечера на позициях 10-й бригады ВСУ в районе Шум наблюдатели зафиксировали два взрыва с небольшим интервалом, характерные для срабатывания минно-взрывных устройств.В радиоэфире переговоров украинских боевиков отмечались запросы к вышестоящему командованию об эвакуации раненых, подорвавшихся при перемещении между украинскими позициями, а также сведения о подрыве и потерях личного состава, выдвинувшегося на помощь раненым.Конечно, украинская сторона и ее заокеанские и европейские спонсоры попробуют упрекнуть защитников Донбасса в предвзятости и попытках оправдаться. Именно для них приведу ряд других доказательств виновности украинской стороны в гибели их военнослужащих, которые есть в открытом доступе.За сутки до происшествия на официальной странице штаба так называемой ООС была размещена информация о проведении инструкторско-методических и практических занятий по минной безопасности. А теперь смотрим: один из четырех погибших в районе Шум - подполковник инженерных войск ВСУ Коваль Сергей Васильевич. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сделать вывод о том, что произошло на самом деле.Следует отметить, что укропатриоты сразу начали вбрасывать комментарии, что он де прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств, имел опыт участия в миротворческих операциях, был большим специалистом и ошибиться не мог. Возможно, он и был профессионалом в своем деле, но, как говорится, сапер ошибается один раз. И это тот самый случай. Не стоит забывать, что 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии, а это, как правило, сопровождается застольями с большим количеством спиртного. Возможно, факир был пьян и фокус не удался.Украинскому преЗЕденту и верховному главнокомандующему положить диез на фортепьяно, когда речь идет о гибели его подчиненных. Главное – использовать все, что возможно, в своих политических целях. Так что, "захисники", вперед – на мины. На свои. В нашем Донбассе.ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОЙ МЕНДЕЛЬЕще на прошлой неделе разгорелся скандал с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель. На телеканале "Дом" вышла авторская передача "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Однако дебютный ролик был настолько убогим, что получил в 10 раз больше дизлайков, чем лайков. Плохо было все: внешний вид Юли в пошловатенькой ночнушке напоминал моду далекой деревенской глубинки, а содержание сказанного было лишено смысловой нагрузки и являлось дешевой пропагандой. Телеканал поспешил заявить, что Мендель передачу вести не будет, а была только приглашенной гостьей.Однако, и в это трудно поверить, но вторая передача вышла в эфир с прежней ведущей, как ни в чем не бывало. Телеканал уверяет, что после первой программы они получили колоссальное количество вопросов, и у людей из Донецка и Луганска якобы есть большой запрос на диалог. Кроме смеха данный спич больше ничего не вызвал, комментарии под видео предельно ясно показывают, какой запрос есть у жителей Донбасса и Украины на творчество Юли.Справедливости ради отмечу, что над проектом поработали: потесали топором, постругали рубанком, зачистили рашпилем и даже потерли наждачкой. В новой серии информационного порно Мендель была в деловом пиджаке и даже уверенно читала с суфлера текст на только ей ведомом "восточно-украинском языке", не имеющем отношения ни к русскому, ни к украинскому.Но и после всех потуг сделать из дерьма конфетку в очередной раз не вышло. Содержание сказанного, которое было направлено на жителей "неподконтрольных Киеву территорий" Донбасса и Крыма, опять разило тухлятиной. Юля снова заверила в безопасности индийской вакцины от коронавируса CoviShield. Спрашивается, зачем, если у нас есть более эффективная и безопасная вакцина Sputnik V?Далее она озаботилась нашими предпринимателями, которых пригласила открывать торговые точки на подконтрольной Киеву территории. Все это займет, по ее словам, не более получаса, да еще и кредиты можно взять. Правда, она почему-то умолчала про бешенные налоги и огромные ставки по займу, но это ведь не существенно.На вопрос от жителя Доброполья о том, когда же закончится война, пресс-секретарь преЗЕдента ответила, насколько позволил интеллект. Цитата: "Мы понимаем, что количество обстрелов, к сожалению, увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин, но в целом на глобальный процесс по глобальному и всеобъемлющему перемирию, мы надеемся, это влиять не будет". Простыми словами она говорит: "У нас тут политический и экономический кризис, нашей власти не до вас, но надеемся, пока в Киеве идет шабаш, он не повлияет на войнушку".Мендель в очередной раз подставила шефа, раскрыв, по сути, правду. Лучше бы ты, Юля, слилась после первой передачи, ведь теперь даже те, кто сомневался в твоих способностях, уже твердо уверены, что ты дура.Хотя, возможно, украинский преЗЕдент считает, что его пресс-секретарь играет в КВН. А для чего они начинали этот конкурс когда-то веселых и местами находчивых, он уже, поди, и забыл.БАЛКАНСКАЯ ПАНДОРАНа эту неделю выпала очередная памятная дата, связанная с трагическими событиями. 24 марта 1999 года НАТО начала бомбардировки Югославии без санкции Совета Безопасности ООН. Казалось бы, что общего между теми далекими событиями и Донбассом? А общего на самом деле очень много.Начнем с того, что на территории ЛНР существует большая сербская община, и распад Югославии на семь государств для них - личная трагедия. Те, кто знаком с историей Славяносербского района знают, что местные жители до сегодняшнего дня поддерживают связи с Сербией и трепетно относятся к своей истории.Во-вторых, бомбардировки альянс начал под видом "гуманитарной интервенции", чтобы прекратить якобы имевшие место этнические чистки в регионе. Однако, как понимал весь цивилизованный мир, реальной целью была лишь демонстрация силы, а то, что ее жертвами стали более тысячи мирных жителей, НАТО, конечно же, не интересовало.Североатлантическим альянсом было совершено военное преступление, и этот прецедент повлек за собой огромные последствия. Бомбардировки Югославии открыли ящик Пандоры. Действия НАТО были абсолютным нарушением международного права. И именно из-за безнаказанности США на Балканах впоследствии стали возможны кризисы и разрушительные войны в Ираке, Ливии, Сирии и Донбассе. Вашингтон нагло и открыто пошел против мира, который был создан по итогам Второй мировой войны.Уже ни для кого не секрет, кто на самом деле осуществил госпереворот на Украине, и роль американского вмешательства в события 2014 года в Киеве переоценить сложно. После этого Украина, будучи внеблоковым государством, начала стремится в НАТО. На сегодняшний день де-факто украинскими войсками уже управляет альянс. Натовские инструкторы обучают украинских боевиков убивать жителей Донбасса, альянс поставляет Украине свое оружие, строит себе базы и инфраструктуру. Еще совсем недавно украинские политики открыто и всерьез обсуждали югославский сценарий для Донбасса. И такой вариант событий по сей день остается открытым.Для жителей Донбасса война на Балканах - совсем не забытая история, а урок, который мир еще не до конца усвоил. Мы на себе ощущаем последствия тех событий. И сейчас, когда мир американской гегемонии и национальных государств разрушается и агонизирует, последним полем боя вполне может оказаться Донбасс.28 марта — Луганск