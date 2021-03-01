В Луганске школьникам продлили каникулы до 3 апреля
В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) продлила школьные каникулы до 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«В связи с ростом заболеваемости СOVID-19 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия на состоявшемся 26 марта заседании приняла решение о продлении школьных каникул до 3 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.
В протоколе ЧСПК отмечено, что в этот период необходимо провести «заключительную дезинфекцию во всех помещениях детских общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, дезинфектантами, согласно инструкции к препаратам по режимам при вирусных инфекциях».
«Кроме того, ЧСПК дала поручение Министерству внутренних дел и Министерству здравоохранения усилить контроль соблюдения противоэпидемического режима, особенно в учреждениях культуры и спорта, развлекательных центрах, магазинах и общественном транспорте», — добавили в пресс-службе. Удобный город - Сегодня, 13:06 141
«В связи с ростом заболеваемости СOVID-19 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия на состоявшемся 26 марта заседании приняла решение о продлении школьных каникул до 3 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.
В протоколе ЧСПК отмечено, что в этот период необходимо провести «заключительную дезинфекцию во всех помещениях детских общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, дезинфектантами, согласно инструкции к препаратам по режимам при вирусных инфекциях».
«Кроме того, ЧСПК дала поручение Министерству внутренних дел и Министерству здравоохранения усилить контроль соблюдения противоэпидемического режима, особенно в учреждениях культуры и спорта, развлекательных центрах, магазинах и общественном транспорте», — добавили в пресс-службе. Удобный город - Сегодня, 13:06 141
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