Въезд в ЛНР из Украины — правила и рекомендации
В Луганске сотрудник Министерства иностранных дел, входящий в состав постоянно действующей рабочей группы, разъяснил процедуру и основания для пересечения пункта пропуска у Станицы Луганской в период действия ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Вопросы работы пункта пропуска в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения коронавируса, регулируются указом «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская» (с изменениями).
«Въезд граждан на территорию ЛНР с территории Украины и выезд граждан с территории ЛНР на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории республики, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц», — говорится в документе.
Чтобы выехать и вернуться, таким гражданам не нужно подавать никакие заявки. Основанием для въезда является наличие паспорта ЛНР с регистрацией на территории республики или паспорта гражданина Украины с регистрацией на территории республики. Отсчёт в 30 дней начинается с момента возвращения на территорию республики.
Незарегистрированные на территории ЛНР люди на время действия ограничительных мер могут въехать в республику по таким основаниям:
для лечения;
для учёбы;
необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим в ЛНР;
в связи с погребением близкого родственника, родственника или близкого лица;
для получения денежной помощи отдельными категориями граждан, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, проживающими в районах Донбасса, в том числе временно находящихся под контролем Украины, за счёт средств Государственного бюджета ЛНР в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса;
с целью получения денежной поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей и педагогов, предусмотренной в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, за счёт средств Государственного бюджета.
«Других обстоятельств, при которых можно проехать в ЛНР без прописки на территории республики, не предусмотрено. Списки, по которым осуществляется въезд в ЛНР людей, не зарегистрированных на территории республики, формирует рабочая группа на основании заявок и документов, подтверждающих основание для въезда. Документы нужно отправить на электронный адрес: [email protected]» , — рассказал эксперт.
Что нужно для подачи заявки?
Во-первых, убедиться, что ваша причина въезда подходит под основания, перечисленные выше.
Затем нужно отправить пустое письмо на адрес электронной почты [email protected]
Вам придёт автоответ, содержащий ссылку на анкету, которую нужно скачать и заполнить на русском языке.
Заполнить анкету нужно в текстовом редакторе (не рукописно). Это должен быть редактируемый файл (его не нужно сканировать или фотографировать). Не допускайте опечаток, проверяйте заполненную анкету тщательно.
Примечание: Даже одна неправильная буква в имени — причина отказать вам в рассмотрении заявки. Государственным языком в ЛНР является русский язык. Заявки, заполненные на других языках, не принимаются к рассмотрению.
В анкете важно заполнить все графы. Например, если у вас id-паспорт, в нём не указано место регистрации/прописки. Тогда в анкете в соответствующей графе нужно написать «в паспорте не указано». Не оставляйте графы пустыми. Обязательно нужно указать в анкете номер телефона человека, который въезжает на территорию ЛНР.
Вместе с заполненной анкетой нужно прислать сканированные копии или качественные фото документов и справок. Если скан-копии документов будут плохого качества или маленького размера, заявку могут не принять. Разрешение фотографий должно быть не менее 640*480 пикселей.
Для рассмотрения рабочей группой принимается только официальная документация, содержащая дату, печать медицинского или образовательного учреждения, печать и подпись специалиста, заверившего документ (c перечислением принимаемых к рассмотрению документов и их сроком действия, вы можете ознакомиться в таблице ниже). Скан-копии и фото можно прислать отдельными прикреплёнными файлами или в архиве, но нельзя вставлять в «тело» письма или заявки.
Примечание: Граждане иностранных государств (не Украины) при направлении заявки должны приложить заверенный перевод документов, если их документы не на русском языке. Обратите внимание на срок действия справок, которые вы прилагаете к заявке. Если они будут просрочены — заявку не рассмотрят.
При отправке заполненной анкеты и документов на адрес [email protected] в поле «Тема письма» нужно указать полностью на русском языке фамилию, имя и отчество человека, который собирается въехать на территорию ЛНР (другую информацию писать не нужно).
В ответ на ваше письмо вам снова придут ссылки на скачивание анкеты. Их заполнять не нужно — это письмо сгенерировано почтовым клиентом и приходит автоматически. В течение трёх рабочих дней после отправки заявки вам должно прийти на электронную почту (с которой отправляли заявку) уведомление, что заявка принята к рассмотрению.
С этого момента ваша заявка находится на рассмотрении рабочей группы, а указанная причина и подтверждающие документы, приложенные к заявке, проходят проверку и верификацию. Проверочные мероприятия по каждой заявке занимают не менее 14 рабочих дней.
После рассмотрения вашей заявки оператор рабочей группы уведомит вас на электронную почту с которой поступала заявка.
Важно: письмо придёт с адреса [email protected]. В письме будут указаны даты, когда заявитель сможет пересечь временный пропускной пункт «Станица Луганская». Обычно это период из двух или трёх дней (можно выбрать любой день).
Примечание: Если в указанный в письме срок вы не пересечёте пункт пропуска, то заявку нужно будет подавать заново и снова ждать, пока её рассмотрит рабочая группа.
Есть только один вариант, когда заявку заново подавать не нужно — проблемы со здоровьем, которые помешали переходу. В таком случае нужно взять справку из медицинского учреждения и направить её на адрес [email protected] В письме укажите дату, когда вы не смогли пересечь контрольно-пропускной пункт и по какой причине, напишите, что просите назначить новую дату перехода. Далее ждите ответное письмо с новой датой перехода.
Рабочая группа при МИД ЛНР рекомендует осуществлять переход в назначенные даты после 14.00. После прибытия на территорию ЛНР из Украины нужно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, иметь средства индивидуальной защиты (перчатки и маски). Также по прибытию в ЛНР нужно обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в приёмную МИД ЛНР по телефону: (0642) 50-19-94.
Политика - Сегодня, 14:30 216
Вопросы работы пункта пропуска в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения коронавируса, регулируются указом «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская» (с изменениями).
«Въезд граждан на территорию ЛНР с территории Украины и выезд граждан с территории ЛНР на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории республики, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц», — говорится в документе.
Чтобы выехать и вернуться, таким гражданам не нужно подавать никакие заявки. Основанием для въезда является наличие паспорта ЛНР с регистрацией на территории республики или паспорта гражданина Украины с регистрацией на территории республики. Отсчёт в 30 дней начинается с момента возвращения на территорию республики.
Незарегистрированные на территории ЛНР люди на время действия ограничительных мер могут въехать в республику по таким основаниям:
для лечения;
для учёбы;
необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим в ЛНР;
в связи с погребением близкого родственника, родственника или близкого лица;
для получения денежной помощи отдельными категориями граждан, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, проживающими в районах Донбасса, в том числе временно находящихся под контролем Украины, за счёт средств Государственного бюджета ЛНР в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса;
с целью получения денежной поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей и педагогов, предусмотренной в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, за счёт средств Государственного бюджета.
«Других обстоятельств, при которых можно проехать в ЛНР без прописки на территории республики, не предусмотрено. Списки, по которым осуществляется въезд в ЛНР людей, не зарегистрированных на территории республики, формирует рабочая группа на основании заявок и документов, подтверждающих основание для въезда. Документы нужно отправить на электронный адрес: [email protected]» , — рассказал эксперт.
Что нужно для подачи заявки?
Во-первых, убедиться, что ваша причина въезда подходит под основания, перечисленные выше.
Затем нужно отправить пустое письмо на адрес электронной почты [email protected]
Вам придёт автоответ, содержащий ссылку на анкету, которую нужно скачать и заполнить на русском языке.
Заполнить анкету нужно в текстовом редакторе (не рукописно). Это должен быть редактируемый файл (его не нужно сканировать или фотографировать). Не допускайте опечаток, проверяйте заполненную анкету тщательно.
Примечание: Даже одна неправильная буква в имени — причина отказать вам в рассмотрении заявки. Государственным языком в ЛНР является русский язык. Заявки, заполненные на других языках, не принимаются к рассмотрению.
В анкете важно заполнить все графы. Например, если у вас id-паспорт, в нём не указано место регистрации/прописки. Тогда в анкете в соответствующей графе нужно написать «в паспорте не указано». Не оставляйте графы пустыми. Обязательно нужно указать в анкете номер телефона человека, который въезжает на территорию ЛНР.
Вместе с заполненной анкетой нужно прислать сканированные копии или качественные фото документов и справок. Если скан-копии документов будут плохого качества или маленького размера, заявку могут не принять. Разрешение фотографий должно быть не менее 640*480 пикселей.
Для рассмотрения рабочей группой принимается только официальная документация, содержащая дату, печать медицинского или образовательного учреждения, печать и подпись специалиста, заверившего документ (c перечислением принимаемых к рассмотрению документов и их сроком действия, вы можете ознакомиться в таблице ниже). Скан-копии и фото можно прислать отдельными прикреплёнными файлами или в архиве, но нельзя вставлять в «тело» письма или заявки.
Примечание: Граждане иностранных государств (не Украины) при направлении заявки должны приложить заверенный перевод документов, если их документы не на русском языке. Обратите внимание на срок действия справок, которые вы прилагаете к заявке. Если они будут просрочены — заявку не рассмотрят.
При отправке заполненной анкеты и документов на адрес [email protected] в поле «Тема письма» нужно указать полностью на русском языке фамилию, имя и отчество человека, который собирается въехать на территорию ЛНР (другую информацию писать не нужно).
В ответ на ваше письмо вам снова придут ссылки на скачивание анкеты. Их заполнять не нужно — это письмо сгенерировано почтовым клиентом и приходит автоматически. В течение трёх рабочих дней после отправки заявки вам должно прийти на электронную почту (с которой отправляли заявку) уведомление, что заявка принята к рассмотрению.
С этого момента ваша заявка находится на рассмотрении рабочей группы, а указанная причина и подтверждающие документы, приложенные к заявке, проходят проверку и верификацию. Проверочные мероприятия по каждой заявке занимают не менее 14 рабочих дней.
После рассмотрения вашей заявки оператор рабочей группы уведомит вас на электронную почту с которой поступала заявка.
Важно: письмо придёт с адреса [email protected]. В письме будут указаны даты, когда заявитель сможет пересечь временный пропускной пункт «Станица Луганская». Обычно это период из двух или трёх дней (можно выбрать любой день).
Примечание: Если в указанный в письме срок вы не пересечёте пункт пропуска, то заявку нужно будет подавать заново и снова ждать, пока её рассмотрит рабочая группа.
Есть только один вариант, когда заявку заново подавать не нужно — проблемы со здоровьем, которые помешали переходу. В таком случае нужно взять справку из медицинского учреждения и направить её на адрес [email protected] В письме укажите дату, когда вы не смогли пересечь контрольно-пропускной пункт и по какой причине, напишите, что просите назначить новую дату перехода. Далее ждите ответное письмо с новой датой перехода.
Рабочая группа при МИД ЛНР рекомендует осуществлять переход в назначенные даты после 14.00. После прибытия на территорию ЛНР из Украины нужно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, иметь средства индивидуальной защиты (перчатки и маски). Также по прибытию в ЛНР нужно обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в приёмную МИД ЛНР по телефону: (0642) 50-19-94.
Политика - Сегодня, 14:30 216
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