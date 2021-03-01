

Примечание: Даже одна неправильная буква в имени — причина отказать вам в рассмотрении заявки. Государственным языком в ЛНР является русский язык. Заявки, заполненные на других языках, не принимаются к рассмотрению.





Примечание: Граждане иностранных государств (не Украины) при направлении заявки должны приложить заверенный перевод документов, если их документы не на русском языке. Обратите внимание на срок действия справок, которые вы прилагаете к заявке. Если они будут просрочены — заявку не рассмотрят.





Примечание: Если в указанный в письме срок вы не пересечёте пункт пропуска, то заявку нужно будет подавать заново и снова ждать, пока её рассмотрит рабочая группа.

