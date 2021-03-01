Луганский драмтеатр представил премьеру сказки "Карлсон, который живет на крыше" (ФОТО)
Луганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева представил премьеру спектакля для детей "Карлсон, который живет на крыше". Об этом передает корреспондент ЛИЦ.
В основу спектакля легла инсценировка российского сценариста и драматурга Николая Коляды повести шведской детской писательницы Астрид Линдгрен. Постановка стала режиссерским дебютом молодого артиста Владислав Кузьминых.
В центре событий оказались проказник Карлсон и его друг Малыш, которые решают позабавиться над строгой домоуправительницей Фрекен Бок. А дама мечтает попасть на телевидение и дать интервью о привидениях как раз в тот момент, когда в доме появляется "самое лучшее в мире привидение".
Кузьминых отметил, что режиссерское ремесло "сложное, но интересное".
"Это только первый опыт, первые робкие шаги, но во всяком случае уже приходит понимание профессии", – сказал он.
Артисты рассказали о чудесной возможности окунуться в детство вместе со своими персонажами, и поблагодарили за эту возможность режиссера.
По словам сыгравшей роль Малыша Натальи Бутко, она "списывала образы" своего героя со своих детей.
"Репетиции были в радость, было ощущение праздника, была возможность подурачиться", - призналась она.
Руслан Махортов, представший перед юными зрителями в образе того самого загадочного Карлсона, который живет на крыше, подчеркнул, что главная задача в детских спектаклях – развеселить детей и дать им хороший пример для подражания.
"Поэтому я старался, чтобы детям было весело. Мы старались, чтобы нас не сравнивали с персонажами советского мультика, старались сделать что-то свое. Мы старались сделать яркие сцены, карикатурные образы, не стремились к реализму. Понятно, что таких людей в жизни не существует, но в каждом из нас живет детство, и этот Карлсон, который "в самом расцвете сил", - он и олицетворяет это детство", - пояснил актер.
"Домомучительница" Фрекен Бок – Роза Молчанова – отметила, что "дети были в восторге" от придуманных артистами и режиссером шуток.
"Аудитория была приятная, дети очень внимательно следили за историей, подыгрывали, и это было весело. Ведь если детскому зрителю интересно – он смотрит, если нет, то его трудно удержать", - уверена она.
Директор и художественный руководитель театра Галина Михайлюк-Филиппова отметила, что спектакль стал своеобразным экспериментом молодых актеров.
Компактная сценография спектакля предполагает выезды с постановкой для показа в различных учреждениях Республики.
"Детишки, приглашаем вас на наш спектакль, мы будем приезжать в детские сады и школы. Я прокачу вас всех с ветерком, но не забудьте меня покормить для этого – Карлсону нужно вкусное топливо", - в шуточной форме обратился Махортов к юному зрителю.
Луганский академический русский драматический театр имени Луспекаева располагается по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 9-а. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0642) 50 20 31, (0642) 50 11 43, на сайте театра или на его страницах в социальных сетях "Фейсбук", "ВКонтакте" и "Инстаграм".
28 марта — Луганск
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