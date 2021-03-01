Маленький повод для большой войны

Официальный Киев не может взять и просто так отдать ВСУ приказ, предписывающий перейти в наступление и смять оборону Народных Республик Донбасса. Нет, с технической точки зрения это элементарно, но есть определенные сложности, сопряженные с целым рядом формальностей. Украина постоянно заявляет о своей приверженности Минским соглашениям. Заявляет громко, как правило, в контексте обвинений в адрес России, которая, по мнению официального Киева, нарушает данные соглашения практически ежедневно. Немаловажную роль играет и тот факт, что Украина уже не первый год «идет в Европу», а значит хотя бы формально чтит и уважает международное право. В общем, для открытой агрессии нужен довольно веский повод, чтобы нападение выглядело, как минимум, как «отражение агрессии», ну или, в крайнем случае, как «понуждение к миру».Проблема Зеленского и членов его ближайшего окружения заключается в том, что приняв решение начать «маленькую победоносную войну» на Донбассе, украинские политики пока еще не придумали, как обосновать необходимость данного преступного кровопролития. Нужен веский повод. Хотя нет, любой повод, а как сделать его веским, в Киеве знают очень хорошо.Первые публикации в прессе о гибели украинских военных в районе поселка Шумы Донецкой области 26 марта носили исключительно «героический» характер. Журналисты, ссылаясь на заявления очевидцев данного события, указывали на то, что «российским наемникам» был дан жестокий отпор. Однако уже к вечеру ракурс подачи информации стал сильно меняться. Появились уже совсем другие «очевидцы», которые рассказали о том, что «миролюбивые» бойцы ВСУ, находясь под обстрелом со стороны «сепаратистов», теряя при этом своих боевых товарищей, пускали сигнальные ракеты, били в барабаны и девять раз посылали запросы на прекращение огня через ОБСЕ. Ну и, разумеется, ни одного выстрела в ответ. Подхватившие данную ситуацию украинские политики сразу сообщили о том, что бой велся непосредственно с «российскими военными», которые пытаются создать условия для «захвата передовых украинских позиций».Учитывая «сложность ситуации», Владимир Зеленский, который, к слову, никак не отреагировал на недавнюю гибель мирных жителей ДНР, тут же запросил переговоры с лидерами стран-участниц Нормандской четверки. Леонид Кравчук довольно поспешно начал раздавать интервью, делая акцент на том, что «Украина должна быть готова к отпору России в любой момент», добавив при этом что «РФ не поменяла свою философию, основная ее цель – уничтожить Украину». А глава Офиса президента Андрей Ермак начал во всеуслышание заявлять о том, что с Россией можно говорить только с позиции силы.С позиции силы говорить удобнее при любом стечении обстоятельств. Но подобный подход подразумевает наличие некой силы, реальной силы, которой у Украины нет и никогда не было. А размахивать руками имея небоеспособную армию и союзников, которые готовы воевать с Россией до последнего украинца, абсолютно бесперспективная затея.Зеленский пытается спровоцировать конфликт на Донбассе, при этом не забывая создать себе «алиби» в глазах «прогрессивного человечества». Создается сочная картинка, обсуждается «коварство» Москвы, которая не спешит признавать себя стороной конфликта, при этом то и дело проверяя на прочность позиции ВСУ, а в эфир летят рассказы о «погибших героях» и деталях их биографии.Выглядит все происходящее довольно эффектно, но наверняка у каждого здравомыслящего человека возникает простой и закономерный вопрос. Что дальше? Разумеется, подобные комбинации закручиваются совершенно не ради того, чтобы добиться от Европы и США введения новых санкций против России. Добиться подобного можно было, не стягивая в район зоны соприкосновения ударные армейские группировки. Следовательно, план совершенно другой. Видимо, Киев действительно решил добавить красных пятен на геополитическую карту мира, втянув Россию в полноценное противостояние.Сложно делать какие-либо прогнозы, понимая, что размышляешь о возможных действиях и решениях людей несамостоятельных, являющихся проводниками чужой воли. Еще в 2014 году Украине была отведена роль некого раздражителя, основная задача которого – создавать политическую и военную напряженность на границе с Россией. И сколько бы Зеленский ни говорил о мире, рассуждая при этом о европейском будущем Украины, это ничего не изменит. В любой момент, хочется этого официальному Киеву или нет, может прозвучать приказ «в атаку», который станет фатальным как для Украины, так и для определенной части ее населения.Интересно, а понимает ли руководство Украины, что развязав полномасштабный военный конфликт, страна останется один на один с Россией, как это произошло с Грузией в 2008 году, когда союзники из блока НАТО просто забыли явиться на войну? Хотя, какое дело украинским политикам до подобных мелочей? В любой случае на поле боя будут погибать не они и не их дети.Алексей Зотье