УкроСМИ предлагают жителям зоны "ООС" обвинить ЛНР в обстреле Золотого – Народная милиция

Украинские СМИ предлагают жителям зоны "операции объединенных сил" ("ООС") за денежное вознаграждение и сувениры дать заранее подготовленное интервью, в котором обвинить ЛНР в обстреле Золотого-5. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции Республики.

Там рассказали, что командующий оперативно-тактической группировкой "Север" Владимир Горбатюк, "понимая, что на заседании Контактной группы 30 марта будет поднят вопрос обстрела его подчиненными подразделениями жилых районов населенного пункта Золотое-5 и повреждения пяти объектов гражданской инфраструктуры", приказал организовать работу украинских телевизионщиков по подготовке постановочных видеосюжетов, обвиняющих представителей Республики в нарушении режима прекращения огня.

В Народной милиции рассказали, что в настоящее время отмечается нахождение журналистов украинских телеканалов "1+1", "5 канал" и "UA Донбасс" на позициях 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ в районах Золотого, села Крымское и поселка городского типа Троицкое.

"Во время работы украинские репортеры пытаются привлечь местных жителей дать заранее подготовленное интервью, предлагая денежное вознаграждение до 1000 гривен, а также сувенирную продукцию с логотипом телеканала", - сообщили в пресс-службе.

Ранее жители прифронтового Золотого-5 сообщали об участившихся обстрелах со стороны киевских силовиков. Руководство Золотовской средней школы № 4 имени Романа Салькова из-за участившихся обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ сократило время уроков, а 10 марта власти эвакуировали учащихся школы во время обстрела района населенного пункта со стороны ВСУ.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева заявляла, что Украина обостряет ситуацию на линии соприкосновения, чтобы спровоцировать Республики Донбасса на ответные действия и в дальнейшем обвинить их в разжигании конфликта. От имени Республики она призвала мировую общественность оказать влияние на правительство Украины, чтобы избежать эскалации в Донбассе.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

28 марта — Луганск