ВСУ препятствовали работе беспилотника ОБСЕ у Новолуганского – Народная милиция

Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе поселка Новолуганское. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское зафиксирована работа станции "Буковель-АД" мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ по подавлению каналов управления и навигации БПЛА миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики напомнили, что ранее в указанном районе наблюдатели ОБСЕ фиксировали размещение четырех единиц бронетехники ВСУ, а также установку саперами 59-й бригады минно-взрывных заграждений "с использованием мин ПМН-2 и ТМ-62, угрожающих жизни и здоровью населения".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

28 марта — Луганск