ВСУ организуют для украинских СМИ постановочный обстрел у Катериновки – Народная милиция

Киевские силовики организуют для украинских СМИ постановочный обстрел у села Катериновка. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Там рассказали, что командир 92-й бригады Павел Федосенко прибыл в 1-й механизированный батальон соединения в районе Золотого, где встретился с журналистами украинского телеканала "5 канал", прибывшими туда для подготовки постановочных видеосюжетов.

"(Он попросил журналистов) не касаться в видеосюжете темы резонансного обстрела населенного пункта Золотое-5, а обвинить Народную милицию ЛНР в огневых провокациях. Федосенко пообещал съемочной группе организовать эти провокации, но в районе населенного пункта Катериновка, для чего ранее во 2-й механизированный батальон им были направлены офицеры штаба 92-й бригады", - говорится в сообщении.

Ранее в Народной милиции сообщали, что украинские СМИ предлагают жителям зоны "операции объединенных сил" за деньги обвинить ЛНР в обстреле Золотого.

Жители прифронтового Золотого-5 сообщали об участившихся обстрелах со стороны киевских силовиков. Руководство Золотовской средней школы № 4 имени Романа Салькова из-за участившихся обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ сократило время уроков, а 10 марта власти эвакуировали учащихся школы во время обстрела района населенного пункта со стороны ВСУ.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева заявляла, что Украина обостряет ситуацию на линии соприкосновения, чтобы спровоцировать Республики Донбасса на ответные действия и в дальнейшем обвинить их в разжигании конфликта. От имени Республики она призвала мировую общественность оказать влияние на правительство Украины, чтобы избежать эскалации в Донбассе.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

28 марта — Луганск