Требования к документам, подтверждающим указанную в заявке причину для посещения Луганска.



Вместе с заполненной анкетой нужно прислать сканированные копии или качественные фото документов и справок.

Нужно обратить внимание, на срок действия справок, которые вы прилагаете к заявке. Если они будут просрочены — заявку не рассмотрят.



Для самоконтроля предлагаем Вам список необходимых справок для оформления въезда на территорию ЛНР, и сроки действия этих документов, которые нельзя превышать.

Требования к документам, подтверждающим указанную в заявке причину для пересечения



Причина, указанная в заявке





Рассматриваемые формы документации (одно из)



Срок действия документов





С целью осуществления лечения на территории ЛНР

Справка ВКК

1 год

Форма 027У

1 год

Справка в свободной форме

не более месяца от даты заявки



Необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории ЛНР



Справка ВКК

1 год

Форма 027У

1 год

Справка в свободной

Форме

не более месяца от даты заявки

Справка МСЭК

Указан в справке

С целью обучения на территории ЛНР

Справка по месту обучения

Указан в документе

Студенческий билет

Указан в документе

В связи с погребением близкого родственника, родственника или близкого лица, проживавшего на территории ЛНР

Медицинская справка о смерти

Принимаются к рассмотрению рабочей группой до окончания процедуры погребения

Свидетельство о смерти

Ранее журналисты информировал, что сотрудник действующей рабочей группы в Луганске, разъяснил процедуру и основания для пересечения пункта пропуска у Станицы Луганской в период действия ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Политика - Сегодня, 18:37 204 Списки, по которым осуществляется въезд в ЛНР людей, не зарегистрированных на территории рес­публики, формирует рабочая группа на основании заявок и документов, подтверждающих основание для въезда.Вместе с заполненной анкетой нужно прислать сканированные копии или качественные фото документов и справок.Нужно обратить внимание, на срок действия справок, которые вы прилагаете к заявке. Если они будут просрочены — заявку не рассмотрят.Для самоконтроля предлагаем Вам список необходимых справок для оформления въезда на территорию ЛНР, и сроки действия этих документов, которые нельзя превышать.Справка ВКК1 годФорма 027У1 годСправка в свободной формене более месяца от даты заявкиСправка ВКК1 годФорма 027У1 годСправка в свободнойФормене более месяца от даты заявкиСправка МСЭКУказан в справкеСправка по месту обученияУказан в документеСтуденческий билетУказан в документеМедицинская справка о смертиПринимаются к рассмотрению рабочей группой до окончания процедуры погребенияСвидетельство о смертиРанее журналисты информировал, что сотрудник действующей рабочей группы в Луганске, разъяснил процедуру и основания для пересечения пункта пропуска у Станицы Луганской в период действия ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).Политика - Сегодня, 18:37 204

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