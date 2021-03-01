Требования к документам, подтверждающим указанную в заявке причину для посещения Луганска.
Списки, по которым осуществляется въезд в ЛНР людей, не зарегистрированных на территории республики, формирует рабочая группа на основании заявок и документов, подтверждающих основание для въезда.
Вместе с заполненной анкетой нужно прислать сканированные копии или качественные фото документов и справок.
Нужно обратить внимание, на срок действия справок, которые вы прилагаете к заявке. Если они будут просрочены — заявку не рассмотрят.
Для самоконтроля предлагаем Вам список необходимых справок для оформления въезда на территорию ЛНР, и сроки действия этих документов, которые нельзя превышать.
Требования к документам, подтверждающим указанную в заявке причину для пересечения
Причина, указанная в заявке
Рассматриваемые формы документации (одно из)
Срок действия документов
С целью осуществления лечения на территории ЛНР
Справка ВКК
1 год
Форма 027У
1 год
Справка в свободной форме
не более месяца от даты заявки
Необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории ЛНР
Справка ВКК
1 год
Форма 027У
1 год
Справка в свободной
Форме
не более месяца от даты заявки
Справка МСЭК
Указан в справке
С целью обучения на территории ЛНР
Справка по месту обучения
Указан в документе
Студенческий билет
Указан в документе
В связи с погребением близкого родственника, родственника или близкого лица, проживавшего на территории ЛНР
Медицинская справка о смерти
Принимаются к рассмотрению рабочей группой до окончания процедуры погребения
Свидетельство о смерти
Ранее журналисты информировал, что сотрудник действующей рабочей группы в Луганске, разъяснил процедуру и основания для пересечения пункта пропуска у Станицы Луганской в период действия ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Политика - Сегодня, 18:37 204
Вместе с заполненной анкетой нужно прислать сканированные копии или качественные фото документов и справок.
Нужно обратить внимание, на срок действия справок, которые вы прилагаете к заявке. Если они будут просрочены — заявку не рассмотрят.
Для самоконтроля предлагаем Вам список необходимых справок для оформления въезда на территорию ЛНР, и сроки действия этих документов, которые нельзя превышать.
Требования к документам, подтверждающим указанную в заявке причину для пересечения
Причина, указанная в заявке
Рассматриваемые формы документации (одно из)
Срок действия документов
С целью осуществления лечения на территории ЛНР
Справка ВКК
1 год
Форма 027У
1 год
Справка в свободной форме
не более месяца от даты заявки
Необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории ЛНР
Справка ВКК
1 год
Форма 027У
1 год
Справка в свободной
Форме
не более месяца от даты заявки
Справка МСЭК
Указан в справке
С целью обучения на территории ЛНР
Справка по месту обучения
Указан в документе
Студенческий билет
Указан в документе
В связи с погребением близкого родственника, родственника или близкого лица, проживавшего на территории ЛНР
Медицинская справка о смерти
Принимаются к рассмотрению рабочей группой до окончания процедуры погребения
Свидетельство о смерти
Ранее журналисты информировал, что сотрудник действующей рабочей группы в Луганске, разъяснил процедуру и основания для пересечения пункта пропуска у Станицы Луганской в период действия ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Политика - Сегодня, 18:37 204
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