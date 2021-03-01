Патриоты Украины: создатели и жертвы В«нового порядкаВ»

Украинские националисты, в подтверждение своей версии о «войне на два фронта» (против Третьего рейха и СССР) любят рассказывать, что Бандера половину войны провёл в концлагере, его брат там помер, Елену Телигу немцы расстреляли.И вообще, в промежутке между созданием из бандеровцев эсэсовских формирований и шуцманшафт батальонов, а также назначения их руководителями вспомогательной полиции, редакторами оккупационных газет и бургомистрами, немцы (по бандеровской версии) издевались над ними как могли.Хорошо, хоть оружие и патроны поставляли в неограниченных количествах, чтобы бедные «патриоты» могли «сопротивляться» советским партизанам.Надо сказать, что немцы, даже в нацистскую эпоху, были фанатами порядка. Они расстреливали, и отправляли в концлагеря даже собственных «истинных арийцев» в высоких чинах и с массой заслуг, если те выходили за рамки приказа, вторгаясь в прерогативы других инстанций, или позволяли себе посягать на имущество Рейха, в общем за неповиновение и уголовщину.Гитлер даже отдал приказ арестовать, судить и расстрелять Геринга и Гиммлера, которые попытались бежать из обречённого Берлина в конце апреля 1945 года и заявили претензии на власть на оставшихся огрызках территории Рейха. До них фюрер не дотянулся.Но группенфюрер СС Фегелейн — муж сестры Евы Браун и офицер связи рейхсфюрера СС Гиммлера в ставке фюрера, был расстрелян в ночь на 29 апреля 1945 года во дворе рейхсканцелярии.А уж зарвавшихся и проворовавшихся коллаборационистов немцы вообще расстреливали пачками. Возможно именно поэтому (из-за буквального обожествления порядка) Германия продолжала сопротивляться, а органы власти на местах продолжали работать даже через неделю после самоубийства Гитлера и после развала всех фронтов.Начиная (или даже только намечая) в 90-е годы прошлого века захват украинского государственного новодела, американцы прекрасно понимали, что дикие, необразованные, находящиеся от современной цивилизации дальше, чем папуасы или затерянные в амазонской сельве индейские племена, галицийские бандеровцы, умеющие только зверствовать и разрушать, могут пригодиться лишь в виде ударной пехоты государственного переворота или гражданской войны — расходного материала, которого не жаль, ибо не представляет из себя никакой ценности.Ставка делалась на переформатирование постсоветской бюрократии, ориентацию на Америку создающейся олигархической надстройки, со всеми полагающимися каждому уважающему себя олигарху «по чину» информационными империями, экспертными сообществами, «творческой элитой» и прочими атрибутами цивилизованности.Именно «люди с хорошими лицами», знающие десять языков и закончившие двадцать вузов, должны были представлять «человеческое лицо» проамериканской власти и служить их официальными представителями на Украине.Бандеровские убийцы были и остаются нужны только потому, что без них «люди с хорошими лицами» не могут ни захватить, ни удержать власть. Поэтому их вынужденно терпят, позволяют им терроризировать и даже убивать неугодных.Убийство какого-нибудь русофила, совершённое бандеровцем даже по собственной инициативе (без санкции СБУ или полиции Авакова), не является уголовно наказуемым деянием, если конечно не было сопряжено с приобретением бандеровцем личной выгоды в особо крупном размере (что нанесло ущерб американским хозяевам Украины и/или их местным представителям).Например,Бузину застрелили и никто за это не ответил. Но если бы у Бузины был собственный завод, который убийцы захватили бы, они бы обязательно сели, поскольку на завод есть более «достойные» претенденты.Вот, например,ейчас арестован полузабытый «герой» первого постмайданного года Семён Семенченко. Он настолько выпал из видимой украинской политики, что мне пришлось лезть в поисковик, чтобы вспомнить, что его когда-то звали Константин Гришин.Человек нелёгкой судьбы. Уроженец Севастополя, позднее живший в Донбассе. Мелкий предприниматель и столь же мелкий аферист. В первые дни после переворота засветился на антимайданных митингах в Донбассе. Затем решил, что с его «талантами» выгоднее принять сторону путчистов и стал одним из организаторов добровольческих нацистских батальонов. Называл себя капитан-лейтенантом флота.Неудачно командовал нацистским батальоном «Донбасс», вошедшим в состав Национальной гвардии. Известен тем, что в ходе боевых действий утилизировал два полных состава своего подразделения, за что получил орден «Богдана Хмельницкого» третьей степени.Называл себя также майором резерва и подполковником Национальной гвардии. Информация о присвоении ему каких-либо воинских званий в системе флота или Национальной гвардии позднее неоднократно опровергалась, но майором, он судя по всему всё же был, ибо в период с 22 декабря 2015 года (приказ по НГУ) по ноябрь 2020 года (окончательное решение Верховного суда Украины) его этого звания официально лишили.Был народным депутатом Украины VIII созыва от «Самопомощи». Известен как один из организаторов блокады Донбасса, которая привела к прекращению прямых поставок донбасского угля на Украину и задействованию ахметовского коррупционного механизма «Роттердам+», а также стала косвенной причиной национализации предприятий Донбасса, которые до этого оставались под контролем сбежавших местных олиагрхов.В общем, Семенченко — типичный пример мелкого мошенника, бросившегося ловить рыбу в мутных водах «украинской революции». Его относительные первоначальные успехи так и не вынесли его на верхние этажи украинской власти. Подвёл дефицит интеллекта.Семенченко дорос лишь до руководителя мелкой банды по вызову. Поскольку сейчас конкуренция за остаток украинского ресурса возрастает, мелкие самостоятельные банды подлежат ликвидации. Должны остаться только крупные, работающие на конкретного политика формирования, вроде ориентированной на Авакова структуры Билецкого.Поэтому сел Семенченко, сел претендовавший на самостоятельность Стерненко, имела уголовные проблемы излишне самостоятельная Савченко, сидят бандиты из «Торнадо» (хоть последние уже «осознали», «искупили» и их начали выпускать).Все они не делали ничего такого, чего не делали бы другие. Только других наградили, а их посадили. Потому, что не хотели или не умели вписаться в систему. Кому-то не хватало понимания реальности, а кто-то считал себя слишком раскрученным, чтобы попасть под репрессии.Но этим ещё повезло. Они были слишком мелкими, не претендовали на много, всего лишь грабили, убивали, насиловали «ватников», да пытались отщипнуть толику малую от бизнеса серьёзных людей.Сашка Билого, который пытался поставить под свой контроль целую область, сразу и без разговоров пристрелили, как пристрелили и стремившегося к продолжению и завершению антиолигархической нацистской революции «Друга Лесника», как убили многих известных, но слишком амбициозных нацистских активистов (как украинских, так и пришлых).Смерти удалось избежать лишь тем нацистским лидерам, которые «всё поняли» (как Билецкий) и не стали рваться к власти непосредственно, удовлетворившись должностью командующего аваковскими эскадронами смерти. Либо же, как Ярош, вовремя обменяли эфемерные перспективы всеукраинского фюрерства на хлебную синекуру при нынешней власти и перестали отсвечивать в активной политике.Они решили выждать, резонно полагая, что без них всё равно не обойдутся. Главное — дожить.Так что украинские нацисты точь в точь повторяют судьбу своих бандеровских предшественников. Наиболее управляемым хозяева позволяют жечь указанные сверху сёла и пить самогон. Излишне самостоятельные отправляются на перевоспитание в концлагерь, откуда выходят всё осознавшими и готовыми к продуктивному использованию. Те же, кто слишком амбициозен чтобы покориться, погибают или исчезают.Впрочем, как сказано выше, самые умные вписались в систему и ждут своего часа. Они не без оснований уверены, что настанет момент, когда не только Зеленский, но и Аваков окажется слишком либеральным для того, чтобы удерживать постпутчевую власть.Тогда и должно наступить их время, короткое (до полного развала всего и вынужденного наведения порядка окружающими, что предполагает физическую ликвидацию дожившей нечисти), но счастливое (когда никто не будет ограничивать их зверские инстинкты и они смогут, наконец, показать стране и миру, что такое настоящая бандеровщина. А то многие подзабыли).Ростислав Ищенко