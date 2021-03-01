Синоптики прогнозируют днем 29 марта в ЛНР до 11 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 29 марта будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 11 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 28 марта до 21:00 29 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 6-11 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса выше нуля, днем – плюс 9-11 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 1 – плюс 1 градус и 6-8 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов выше нуля ночью и от 8 до 10 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 30 марта будет облачно с прояснениями, ночью слабые осадки, преимущественно в виде дождя; температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 4-9 градусов тепла. 31 марта - переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 7-12 градусов выше нуля.

28 марта — Луганск