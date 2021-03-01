Завтра в Луганске 11 градусов тепла, облачно, без существенных осадков
Температура воздуха в регионе 29 марта будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 11 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС.
«С 21:00 28 марта до 21:00 29 марта на территории региона будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 — плюс 3 градуса, днем 6-11 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль — 2 градуса выше нуля, днем — плюс 9-11 градусов.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 1 — плюс 1 градус и 6-8 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов выше нуля ночью и от 8 до 10 градусов тепла днем.
По предварительному прогнозу, 30 марта будет облачно с прояснениями, ночью слабые осадки, преимущественно в виде дождя; температура воздуха ночью минус 2 — плюс 3 градуса, днем 4-9 градусов тепла. 31 марта — переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью минус 3 — плюс 2 градуса, днем 7-12 градусов выше нуля. Погода в Луганске - Сегодня, 21:30 73
«С 21:00 28 марта до 21:00 29 марта на территории региона будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 — плюс 3 градуса, днем 6-11 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль — 2 градуса выше нуля, днем — плюс 9-11 градусов.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 1 — плюс 1 градус и 6-8 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов выше нуля ночью и от 8 до 10 градусов тепла днем.
По предварительному прогнозу, 30 марта будет облачно с прояснениями, ночью слабые осадки, преимущественно в виде дождя; температура воздуха ночью минус 2 — плюс 3 градуса, днем 4-9 градусов тепла. 31 марта — переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью минус 3 — плюс 2 градуса, днем 7-12 градусов выше нуля. Погода в Луганске - Сегодня, 21:30 73
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