Въезд в Донецк из Луганска — правила и рекомендации



Для этого необходимо подать в штаб заявку.

Заявление набирается в электронном виде в формате word (docx), не распечатывайте, вместо подписи укажите ФИО. В этом же файле на следующих страницах после заявления разместите сканкопии или фотокопии подтверждающих документов.

Обратите внимание, что размер файла не желательно превышать более 5 Мб, файл можно сжать по запросу в Google «сжать docx», чтобы уменьшить его размер.

Причин возвращения можно указывать несколько.

В последнее время после отправки заявки, набранной с помощью телефона и отправленной в штаб, приходит ответ о нечитабельности этой заявки. Поэтому предпочтительно набирать (оформлять) заявку на компьютере.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения обращения Межведомственным оперативным штабом ДНР:

паспорт заявителя;

документ, подтверждающий необходимость лечения заявителя на территории ДНР;

документ, подтверждающий факт обучения заявителя на территории ДНР;

документ, подтверждающий осуществление заявителем трудовой деятельности на территории ДНР (справка-вызов; трудовой договор);

документ, подтверждающий степень родства заявителя с больным родственником и документы, подтверждающие состояние здоровья больного;

документ, подтверждающий степень родства с близкими родственниками, проживающими на территории ДНР.

Варианты подачи заявки:

Через бот @ShtabDNR_bot

На электронную почту ОДДР «Здоровое движение»: [email protected] (рекомендуем этот способ подачи заявки в случае подачи в электронном виде).

Ваши родные могут распечатать ваш пакет документов и отнести на Университетскую,19 в Донецке.

На сайте Пушилина кнопка «обратиться». При подаче через кнопку «обратиться» о статусе заявки по ниже указанным телефонам узнать нельзя.

Горячая линия для консультации с номеров оператора Феникс 45045 и 062 28 45045, а также Водафон +3 8 095 556 13 99

Оставляйте и номер телефона Феникс своих родных и свой Лугаком и адрес электронной почты.

Срок рассмотрения заявки 7-30 дней.

В настоящее время работает только один пункт пропуска Чернухино-Дебальцево.

При въезде в ДНР из ЛНР предусмотрена самоизоляция 14 дней.

В некоторых случаях (например при въезде по причине лечения) можно сделать тест ПЦР по согласованию с Минздравом и участковым терапевтом.

Бланк заявления ниже

Руководителю Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Донецкой Народной Республики О.Н. Король





____________________________________

Ф.И.О. заявителя полностью

Зарегистрированного по адресу: ____________________________________

________________________________________________________________________

Телефон: ____________________________

Эл.почта: ____________________________

Заявление

Прошу разрешить мне въезд на территорию Донецкой Народной Республики с территории Луганской Народной Республики в связи_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать основание для въезда)

__________________________________________________________________.

Со мной будут следовать: _______________________________________

Ф.И.О. несовершеннолетних детей либо

__________________________________________________________________

сопровождающих лиц, неспособных передвигаться самостоятельно

__________________________________________________________________.

Въезд на территорию Донецкой Народной Республики планирую осуществить на автомобиле: _________________________________________________________

марка, цвет, гос.номер автомобиля



К заявлению прилагаю копии следующих документов, подтверждающие данные изложенные в заявлении*:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата:_________________

_________________________

*Примечание: к заявлению должны быть приложены документы (скан-копии, фото-копии), подтверждающие личность всех лиц указанных в заявлении, степень их родства, а также документы, подтверждающие указанное основание для въезда.

Политика - Сегодня, 20:46 259 Для въезда в ДНР из ЛНР для не имеющих регистрации (прописки) на территории ДНР обязательно необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба ДНР.Для этого необходимо подать в штаб заявку.Заявление набирается в электронном виде в формате word (docx), не распечатывайте, вместо подписи укажите ФИО. В этом же файле на следующих страницах после заявления разместите сканкопии или фотокопии подтверждающих документов.Обратите внимание, что размер файла не желательно превышать более 5 Мб, файл можно сжать по запросу в Google «сжать docx», чтобы уменьшить его размер.Причин возвращения можно указывать несколько.В последнее время после отправки заявки, набранной с помощью телефона и отправленной в штаб, приходит ответ о нечитабельности этой заявки. Поэтому предпочтительно набирать (оформлять) заявку на компьютере.Перечень документов, необходимых для рассмотрения обращения Межведомственным оперативным штабом ДНР:паспорт заявителя;документ, подтверждающий необходимость лечения заявителя на территории ДНР;документ, подтверждающий факт обучения заявителя на территории ДНР;документ, подтверждающий осуществление заявителем трудовой деятельности на территории ДНР (справка-вызов; трудовой договор);документ, подтверждающий степень родства заявителя с больным родственником и документы, подтверждающие состояние здоровья больного;документ, подтверждающий степень родства с близкими родственниками, проживающими на территории ДНР.Варианты подачи заявки:Через бот @ShtabDNR_botНа электронную почту ОДДР «Здоровое движение»: [email protected] (рекомендуем этот способ подачи заявки в случае подачи в электронном виде).Ваши родные могут распечатать ваш пакет документов и отнести на Университетскую,19 в Донецке.На сайте Пушилина кнопка «обратиться». При подаче через кнопку «обратиться» о статусе заявки по ниже указанным телефонам узнать нельзя.Горячая линия для консультации с номеров оператора Феникс 45045 и 062 28 45045, а также Водафон +3 8 095 556 13 99Оставляйте и номер телефона Феникс своих родных и свой Лугаком и адрес электронной почты.Срок рассмотрения заявки 7-30 дней.В настоящее время работает только один пункт пропуска Чернухино-Дебальцево.При въезде в ДНР из ЛНР предусмотрена самоизоляция 14 дней.В некоторых случаях (например при въезде по причине лечения) можно сделать тест ПЦР по согласованию с Минздравом и участковым терапевтом.Бланк заявления нижеРуководителю Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Донецкой Народной Республики О.Н. Король____________________________________Ф.И.О. заявителя полностьюЗарегистрированного по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________Телефон: ____________________________Эл.почта: ____________________________Прошу разрешить мне въезд на территорию Донецкой Народной Республики с территории Луганской Народной Республики в связи_______________________________________________________________________________________________________________________________________(указать основание для въезда)__________________________________________________________________.Со мной будут следовать: _______________________________________Ф.И.О. несовершеннолетних детей либо__________________________________________________________________сопровождающих лиц, неспособных передвигаться самостоятельно__________________________________________________________________.Въезд на территорию Донецкой Народной Республики планирую осуществить на автомобиле: _________________________________________________________марка, цвет, гос.номер автомобиляК заявлению прилагаю копии следующих документов, подтверждающие данные изложенные в заявлении*:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата:__________________________________________*Примечание: к заявлению должны быть приложены документы (скан-копии, фото-копии), подтверждающие личность всех лиц указанных в заявлении, степень их родства, а также документы, подтверждающие указанное основание для въезда.Политика - Сегодня, 20:46 259

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