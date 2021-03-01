Въезд в Донецк из Луганска — правила и рекомендации
Для въезда в ДНР из ЛНР для не имеющих регистрации (прописки) на территории ДНР обязательно необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба ДНР.
Для этого необходимо подать в штаб заявку.
Заявление набирается в электронном виде в формате word (docx), не распечатывайте, вместо подписи укажите ФИО. В этом же файле на следующих страницах после заявления разместите сканкопии или фотокопии подтверждающих документов.
Обратите внимание, что размер файла не желательно превышать более 5 Мб, файл можно сжать по запросу в Google «сжать docx», чтобы уменьшить его размер.
Причин возвращения можно указывать несколько.
В последнее время после отправки заявки, набранной с помощью телефона и отправленной в штаб, приходит ответ о нечитабельности этой заявки. Поэтому предпочтительно набирать (оформлять) заявку на компьютере.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения обращения Межведомственным оперативным штабом ДНР:
паспорт заявителя;
документ, подтверждающий необходимость лечения заявителя на территории ДНР;
документ, подтверждающий факт обучения заявителя на территории ДНР;
документ, подтверждающий осуществление заявителем трудовой деятельности на территории ДНР (справка-вызов; трудовой договор);
документ, подтверждающий степень родства заявителя с больным родственником и документы, подтверждающие состояние здоровья больного;
документ, подтверждающий степень родства с близкими родственниками, проживающими на территории ДНР.
Варианты подачи заявки:
Через бот @ShtabDNR_bot
На электронную почту ОДДР «Здоровое движение»: [email protected] (рекомендуем этот способ подачи заявки в случае подачи в электронном виде).
Ваши родные могут распечатать ваш пакет документов и отнести на Университетскую,19 в Донецке.
На сайте Пушилина кнопка «обратиться». При подаче через кнопку «обратиться» о статусе заявки по ниже указанным телефонам узнать нельзя.
Горячая линия для консультации с номеров оператора Феникс 45045 и 062 28 45045, а также Водафон +3 8 095 556 13 99
Оставляйте и номер телефона Феникс своих родных и свой Лугаком и адрес электронной почты.
Срок рассмотрения заявки 7-30 дней.
В настоящее время работает только один пункт пропуска Чернухино-Дебальцево.
При въезде в ДНР из ЛНР предусмотрена самоизоляция 14 дней.
В некоторых случаях (например при въезде по причине лечения) можно сделать тест ПЦР по согласованию с Минздравом и участковым терапевтом.
Бланк заявления ниже
Руководителю Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Донецкой Народной Республики О.Н. Король
____________________________________
Ф.И.О. заявителя полностью
Зарегистрированного по адресу: ____________________________________
________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________
Эл.почта: ____________________________
Заявление
Прошу разрешить мне въезд на территорию Донецкой Народной Республики с территории Луганской Народной Республики в связи_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать основание для въезда)
__________________________________________________________________.
Со мной будут следовать: _______________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетних детей либо
__________________________________________________________________
сопровождающих лиц, неспособных передвигаться самостоятельно
__________________________________________________________________.
Въезд на территорию Донецкой Народной Республики планирую осуществить на автомобиле: _________________________________________________________
марка, цвет, гос.номер автомобиля
К заявлению прилагаю копии следующих документов, подтверждающие данные изложенные в заявлении*:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата:_________________
_________________________
*Примечание: к заявлению должны быть приложены документы (скан-копии, фото-копии), подтверждающие личность всех лиц указанных в заявлении, степень их родства, а также документы, подтверждающие указанное основание для въезда.
Политика - Сегодня, 20:46 259
Для этого необходимо подать в штаб заявку.
Заявление набирается в электронном виде в формате word (docx), не распечатывайте, вместо подписи укажите ФИО. В этом же файле на следующих страницах после заявления разместите сканкопии или фотокопии подтверждающих документов.
Обратите внимание, что размер файла не желательно превышать более 5 Мб, файл можно сжать по запросу в Google «сжать docx», чтобы уменьшить его размер.
Причин возвращения можно указывать несколько.
В последнее время после отправки заявки, набранной с помощью телефона и отправленной в штаб, приходит ответ о нечитабельности этой заявки. Поэтому предпочтительно набирать (оформлять) заявку на компьютере.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения обращения Межведомственным оперативным штабом ДНР:
паспорт заявителя;
документ, подтверждающий необходимость лечения заявителя на территории ДНР;
документ, подтверждающий факт обучения заявителя на территории ДНР;
документ, подтверждающий осуществление заявителем трудовой деятельности на территории ДНР (справка-вызов; трудовой договор);
документ, подтверждающий степень родства заявителя с больным родственником и документы, подтверждающие состояние здоровья больного;
документ, подтверждающий степень родства с близкими родственниками, проживающими на территории ДНР.
Варианты подачи заявки:
Через бот @ShtabDNR_bot
На электронную почту ОДДР «Здоровое движение»: [email protected] (рекомендуем этот способ подачи заявки в случае подачи в электронном виде).
Ваши родные могут распечатать ваш пакет документов и отнести на Университетскую,19 в Донецке.
На сайте Пушилина кнопка «обратиться». При подаче через кнопку «обратиться» о статусе заявки по ниже указанным телефонам узнать нельзя.
Горячая линия для консультации с номеров оператора Феникс 45045 и 062 28 45045, а также Водафон +3 8 095 556 13 99
Оставляйте и номер телефона Феникс своих родных и свой Лугаком и адрес электронной почты.
Срок рассмотрения заявки 7-30 дней.
В настоящее время работает только один пункт пропуска Чернухино-Дебальцево.
При въезде в ДНР из ЛНР предусмотрена самоизоляция 14 дней.
В некоторых случаях (например при въезде по причине лечения) можно сделать тест ПЦР по согласованию с Минздравом и участковым терапевтом.
Бланк заявления ниже
Руководителю Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Донецкой Народной Республики О.Н. Король
____________________________________
Ф.И.О. заявителя полностью
Зарегистрированного по адресу: ____________________________________
________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________
Эл.почта: ____________________________
Заявление
Прошу разрешить мне въезд на территорию Донецкой Народной Республики с территории Луганской Народной Республики в связи_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать основание для въезда)
__________________________________________________________________.
Со мной будут следовать: _______________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетних детей либо
__________________________________________________________________
сопровождающих лиц, неспособных передвигаться самостоятельно
__________________________________________________________________.
Въезд на территорию Донецкой Народной Республики планирую осуществить на автомобиле: _________________________________________________________
марка, цвет, гос.номер автомобиля
К заявлению прилагаю копии следующих документов, подтверждающие данные изложенные в заявлении*:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата:_________________
_________________________
*Примечание: к заявлению должны быть приложены документы (скан-копии, фото-копии), подтверждающие личность всех лиц указанных в заявлении, степень их родства, а также документы, подтверждающие указанное основание для въезда.
Политика - Сегодня, 20:46 259
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