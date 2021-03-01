Въезд в Донецк из Украины — правила и рекомендации
Для въезда в ДНР обязательно необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба.
Рекомендации по подаче заявки в штаб ДНР:
Заявление набирается в электронном виде в формате word (docx), не распечатывайте, вместо подписи укажите ФИО. В этом же файле на следующих страницах после заявления разместите сканкопии или фотокопии подтверждающих документов. Обратите внимание, что размер файла не желательно превышать более 5 Мб, файл можно сжать по запросу в Google «сжать docx», чтобы уменьшить его размер. Причин возвращения можно указывать несколько.
??В последнее время после отправки заявки, набранной с помощью телефона и отправленной в штаб, приходит ответ о нечитабельности этой заявки. Поэтому предпочтительно набирать (оформлять) заявку на компьютере.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения обращения Межведомственным оперативным штабом ДНР:
паспорт заявителя;
документ, подтверждающий необходимость лечения заявителя на территории ДНР;
документ, подтверждающий факт обучения заявителя на территории ДНР;
документ, подтверждающий осуществление заявителем трудовой деятельности на территории ДНР (справка-вызов; трудовой договор);
документ, подтверждающий степень родства заявителя с больным родственником и документы, подтверждающие состояние здоровья больного;
документ, подтверждающий степень родства с близкими родственниками, проживающими на территории ДНР.
Варианты подачи заявки:
— через бот @ShtabDNR_bot
— На электронную почту ОДДР «Здоровое движение»: [email protected] (считаем этот способ более предпочтительным при подаче заявки в электронном виде)
— На сайте Главы ДНР кнопка «обратиться». При подаче через кнопку «обратиться» о статусе заявки по ниже указанным телефонам узнать нельзя.
— можно лично (родные, знакомые) отнести распечатанный пакет документов на Университетскую 19 в Донецке.
Горячая линия для консультации с номеров оператора Феникс 45045 и 062 28 45045, а также Водафон +3 8 095 556 13 99
О принятом положительном решении штаб уведомляет звонком по телефону (оператор Водафон). Оставляйте и номер телефона Феникс своих родных, по возможности.
При въезде на территорию ДНР, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19). Стоимость теста 1750р. Детям тесты делают с 3-х лет.
Важно! Для оплаты теста и проезда в автобусе (в серой зоне) с собой необходимо иметь именно российские рубли! И берите в поездку пишущую ручку для заполнения бумаг!
При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.
Обратите внимание! КПВВ «Новотроицкое» с 10 ноября 2020 г. работает с 8 до 16 часов по киевскому времени. ??Но пропуск в сторону неподконтрольной территории осуществляется до 15-30! Учитывайте эту информацию при пересечении.
Бланк заявления ниже
____________________________________
Ф.И.О. заявителя полностью
Зарегистрированного по адресу: ____________________________________
________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________
Эл.почта: ____________________________
Заявление
Прошу разрешить мне въезд на территорию Донецкой Народной Республики с территории Украины в связи ____________________________________________
__________________________________________________________________
(указать основание для въезда)
__________________________________________________________________.
Со мной будут следовать: _______________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетних детей либо
__________________________________________________________________
сопровождающих лиц, неспособных передвигаться самостоятельно
__________________________________________________________________.
Въезд на территорию Донецкой Народной Республики планирую осуществить на автомобиле: _________________________________________________________
марка, цвет, гос.номер автомобиля
К заявлению прилагаю копии следующих документов, подтверждающие данные изложенные в заявлении*:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата:_________________ _________________________
*Примечание: к заявлению должны быть приложены документы (скан-копии, фото-копии), подтверждающие личность всех лиц указанных в заявлении, степень их родства, а также документы, подтверждающие указанное основание для въезда.
Новости Донецка - Сегодня, 22:00 244
Рекомендации по подаче заявки в штаб ДНР:
Заявление набирается в электронном виде в формате word (docx), не распечатывайте, вместо подписи укажите ФИО. В этом же файле на следующих страницах после заявления разместите сканкопии или фотокопии подтверждающих документов. Обратите внимание, что размер файла не желательно превышать более 5 Мб, файл можно сжать по запросу в Google «сжать docx», чтобы уменьшить его размер. Причин возвращения можно указывать несколько.
??В последнее время после отправки заявки, набранной с помощью телефона и отправленной в штаб, приходит ответ о нечитабельности этой заявки. Поэтому предпочтительно набирать (оформлять) заявку на компьютере.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения обращения Межведомственным оперативным штабом ДНР:
паспорт заявителя;
документ, подтверждающий необходимость лечения заявителя на территории ДНР;
документ, подтверждающий факт обучения заявителя на территории ДНР;
документ, подтверждающий осуществление заявителем трудовой деятельности на территории ДНР (справка-вызов; трудовой договор);
документ, подтверждающий степень родства заявителя с больным родственником и документы, подтверждающие состояние здоровья больного;
документ, подтверждающий степень родства с близкими родственниками, проживающими на территории ДНР.
Варианты подачи заявки:
— через бот @ShtabDNR_bot
— На электронную почту ОДДР «Здоровое движение»: [email protected] (считаем этот способ более предпочтительным при подаче заявки в электронном виде)
— На сайте Главы ДНР кнопка «обратиться». При подаче через кнопку «обратиться» о статусе заявки по ниже указанным телефонам узнать нельзя.
— можно лично (родные, знакомые) отнести распечатанный пакет документов на Университетскую 19 в Донецке.
Горячая линия для консультации с номеров оператора Феникс 45045 и 062 28 45045, а также Водафон +3 8 095 556 13 99
О принятом положительном решении штаб уведомляет звонком по телефону (оператор Водафон). Оставляйте и номер телефона Феникс своих родных, по возможности.
При въезде на территорию ДНР, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19). Стоимость теста 1750р. Детям тесты делают с 3-х лет.
Важно! Для оплаты теста и проезда в автобусе (в серой зоне) с собой необходимо иметь именно российские рубли! И берите в поездку пишущую ручку для заполнения бумаг!
При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.
Обратите внимание! КПВВ «Новотроицкое» с 10 ноября 2020 г. работает с 8 до 16 часов по киевскому времени. ??Но пропуск в сторону неподконтрольной территории осуществляется до 15-30! Учитывайте эту информацию при пересечении.
Бланк заявления ниже
____________________________________
Ф.И.О. заявителя полностью
Зарегистрированного по адресу: ____________________________________
________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________
Эл.почта: ____________________________
Заявление
Прошу разрешить мне въезд на территорию Донецкой Народной Республики с территории Украины в связи ____________________________________________
__________________________________________________________________
(указать основание для въезда)
__________________________________________________________________.
Со мной будут следовать: _______________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетних детей либо
__________________________________________________________________
сопровождающих лиц, неспособных передвигаться самостоятельно
__________________________________________________________________.
Въезд на территорию Донецкой Народной Республики планирую осуществить на автомобиле: _________________________________________________________
марка, цвет, гос.номер автомобиля
К заявлению прилагаю копии следующих документов, подтверждающие данные изложенные в заявлении*:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата:_________________ _________________________
*Примечание: к заявлению должны быть приложены документы (скан-копии, фото-копии), подтверждающие личность всех лиц указанных в заявлении, степень их родства, а также документы, подтверждающие указанное основание для въезда.
Новости Донецка - Сегодня, 22:00 244
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