В двух районах Луганска отключат электроэнергию сегодня на весь день



В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:

улица имени Газеты «Луганская Правда», 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а;

улица Коммунальная, 79, 79а, 80;

улица Киевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б;

улица Широкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 22, 22а, 22б;

улица Придорожная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

улица Лермонтова, 98 г.

В Артемовском районе без электричества останутся:

тупик Алмазный, 11-34;

улица 1-я Краснознаменная, 85-151;

улица Мичурина, 28а;

улица Совхозная, 17-47а, 38-80;

улица Тарасовская, 1а-19в;

улица Фурманова, 19-42.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 05:00 172 Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 29 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).улица имени Газеты «Луганская Правда», 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а;улица Коммунальная, 79, 79а, 80;улица Киевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б;улица Широкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 22, 22а, 22б;улица Придорожная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;улица Лермонтова, 98 г.тупик Алмазный, 11-34;улица 1-я Краснознаменная, 85-151;улица Мичурина, 28а;улица Совхозная, 17-47а, 38-80;улица Тарасовская, 1а-19в;улица Фурманова, 19-42.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 05:00 172

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