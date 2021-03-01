В двух районах Луганска отключат электроэнергию сегодня на весь день
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 29 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица имени Газеты «Луганская Правда», 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а;
улица Коммунальная, 79, 79а, 80;
улица Киевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б;
улица Широкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 22, 22а, 22б;
улица Придорожная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Лермонтова, 98 г.
В Артемовском районе без электричества останутся:
тупик Алмазный, 11-34;
улица 1-я Краснознаменная, 85-151;
улица Мичурина, 28а;
улица Совхозная, 17-47а, 38-80;
улица Тарасовская, 1а-19в;
улица Фурманова, 19-42.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 05:00 172
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица имени Газеты «Луганская Правда», 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а;
улица Коммунальная, 79, 79а, 80;
улица Киевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б;
улица Широкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 22, 22а, 22б;
улица Придорожная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Лермонтова, 98 г.
В Артемовском районе без электричества останутся:
тупик Алмазный, 11-34;
улица 1-я Краснознаменная, 85-151;
улица Мичурина, 28а;
улица Совхозная, 17-47а, 38-80;
улица Тарасовская, 1а-19в;
улица Фурманова, 19-42.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 05:00 172
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